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Игорь Додон и Джон Болтон

Додон встретился с Болтоном: о чем они говорили - видео

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Советник американского лидера сразу после встречи с молдавским премьером отправился в администрацию президента республики: они обсудили двусторонние отношения, приднестровскую тематику и предстоящий визит Додона в США.

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. В ходе беседы стороны пришли к единому мнению о важности сохранения внутреннего консенсуса в республике. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook по итогам переговоров.

Болтон прибыл в Кишинев рано утром в четверг и сразу же отправился в правительство страны, где у него состоялась встреча с премьером Майей Санду. После этого американский чиновник прибыл в администрацию президента республики.

"Обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, констатировали их активизацию после мирной смены власти в начале июня этого года. В этом контексте пришли к единому мнению о важности сохранения внутреннего консенсуса и продолжения внешней поддержки парламентского большинства и правительства Республики Молдова", - отметил Додон.

Президент Молдовы положительно оценил "повышенный интерес руководства США к построению более интенсивных контактов" с республикой.

Джон Болтон и Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду после встречи с Болтоном: мы обсудили безопасность и оборону

Как считает Додон, визиты представителей американского Госдепа и Международного агентства по развитию (USAID) свидетельствуют "о начале принципиально нового этапа развития стратегического партнерства между Республикой Молдова и США".

"Выразил признательность американскому руководству за постоянную многостороннюю поддержку Республики Молдова. В частности, отметил успешную реализацию проектов "Вызовы тысячелетия" и "Компакт", добавив, что Молдова рассчитывает на имплементацию новых масштабных программ", - отметил президент страны.

По его словам, он также подчеркнул, что администрация президента в координации с парламентом и правительством будет и далее проводить взвешенную внешнюю политику для установления прагматических партнерских отношений со странами Запада и Востока.

"В этом контексте указал на необходимость мирного урегулирования приднестровского конфликта при соблюдении территориальной целостности Республики Молдова", - подчеркнул Додон.

Болтон прибыл в Кишинев>>>

Президент Молдовы сообщил американскому чиновнику о намерении выступить на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

"В связи с этим подчеркнул, что администрация президента Республики Молдова рассчитывает на проведение двусторонней встречи с представителями американского руководства в Вашингтоне или Нью-Йорке", - отметил Додон.

У Болтона запланировано турне по Восточной Европе. Он уже посетил Украину, а после Молдовы намерен отправиться в Республику Беларусь. 

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Теги:
США, Молдова


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