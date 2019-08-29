Красносельский рассказал, когда возможна встреча с Додоном

ТИРАСПОЛЬ, 29 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский рассказал о возможном времени проведения встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном, а также о вероятных темах, которые будут подняты в диалоге между ними. Эту информацию Красносельский озвучил на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам работы за 2019 год.

"Точной даты проведения встречи нет. Предполагается, что она пройдет в сентябре. Ее повестка никого не удивит. Она затронет тот пакет вопросов, который существует в рамках переговоров в международном формате "5+2", - подчеркнул он.

Красносельский отметил, что вопросы, которые он собирается поднять в будущем диалоге с Игорем Додоном, будут экономического, культурного, гуманитарного характера. Он намерен также обсудить тему банковского взаимодействия как наиболее актуальную.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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