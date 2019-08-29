Красносельский: утилизация боеприпасов – внутреннее дело Приднестровья и РФ

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на традиционной пресс-конференции по итогам работы за 2019 год подробно рассказал о недавней встрече с министром обороны РФ и о взаимоотношениях с Россией.

ТИРАСПОЛЬ, 29 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский уверен, что утилизация боеприпасов на складах в селе Колбасна является внутреннем делом Приднестровья и Российской Федерации. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, комментируя визит министра обороны России Сергея Шойгу.

"Возможности участия Кишинева в утилизации боеприпасов я не вижу. Это внутреннее дело Приднестровья и России. Как мы решим, так и будет", - сказал Красносельский.

Ревизия арсенала

Лидер региона обратил внимание на то, что боеприпасы, хранящиеся на складах в Колбасне, не российские, а советские, которые вывозились из стран Восточной Европы после Второй Мировой войны. Срок их хранения вышел многократно.

"Сергей Кужугетович обратился с предложением о проведении ревизии арсенала, который опасно хранить, и нет смысла держать на территории Приднестровья. Это опасные игрушки для региона. Склады имеют свойство взрываться. Здравый смысл подсказывает, что с этим нужно что-то делать. Это мы и обсуждали", - пояснил он.

По мнению лидера Приднестровья, при утилизации важен вопрос экологической и техногенной безопасности, она должна происходить в заводских условиях. Для того, чтобы ее реализовать, необходимо пройти долгий путь согласований, в том числе заключить некоторые межправительственные договоренности.

Другие темы для диалога с Россией

Как рассказал Красносельский, с министром обороны России также обсуждались и другие темы, в частности незыблемость миротворческой миссии на Днестре как гаранта сохранения мира в Приднестровье, а также дальнейшее ее укрепление.

Лидер региона отметил, что в течение года проходили и проходят встречи также с другими представителями российской власти по разным направлениям – экономическому, культурно-гуманитарному, информационному.

Он подчеркнул стремление Приднестровья и дальше плодотворно сотрудничать с Россией, назвав нынешний год во взаимоотношениях с РФ как многогранный, но успешный во взаимодействии с Россией.

Вадим Красносельский намеревается отправиться с очередным визитом в Москву уже в сентябре 2019 года.

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