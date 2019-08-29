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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон рассказал, когда состоятся переговоры в формате "5+2"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава республики пояснил, какие темы планируется поднять в рамках многосторонних переговоров по приднестровскому урегулированию.

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что на 8-10 октября запланировано заседание в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с послом Словакии в стране Душаном Дахо.

По словам главы республики, в ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов по ситуации во внутренней и внешней политике страны, а также нынешнее состояние молдавско-словацких отношений. Отдельно затронули тему урегулирования приднестровской проблемы.

"Исходя из того, что Словакия в этом году председательствует в ОБСЕ, меня проинформировали о том, что 8-10 октября запланировано заседание в формате "5+2", повестка которого предусматривает важные дискуссии, направленные на интенсификацию процесса урегулирования приднестровской проблемы", - отметил Додон.

Молдавский президент надеется, что до того дня у него состоится "встреча с лидером тираспольской администрации Вадимом Красносельским, что послужило бы хорошим сигналом в этом деле".

Блокпост российских миротворцев в Приднестровье
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон о том, когда начнутся переговоры по утилизации боеприпасов в Колбасне

"Подчеркнул, что администрация президента продолжает проведение взвешенной внешней политики и выстраивания партнерских отношений со странами и на Востоке, и на Западе", - сказал глава республики.

Ранее Додон заявлял, что предложение российской стороны по утилизации боеприпасов на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе нужно рассмотреть в рамках переговоров в формате "5+2".

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Российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне и готова предоставить для этого необходимое оборудование. С этим предложением выступил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с молдавским президентом.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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Теги:
Приднестровье, Додон


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