Нику Попеску отправится с визитом в Россию в сентябре

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску во второй декаде сентября отправится с визитом в Россию. Подготовку поездки глава внешнеполитического ведомства обсуждал с послом Молдовы в РФ Андреем Негуцей.

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"Посол Андрей Негуца 27-28 августа находился в Кишиневе. В министерстве иностранных дел и европейской интеграции дипломат провел беседу с министром Николае Попеску, в ходе которой обсуждались аспекты молдо-российского сотрудничества, подготовка визита министра в Российскую Федерацию, во второй декаде сентября", - сообщили в четверг в диппредставительстве Молдовы в РФ.

Таким образом, практически все молдавское руководство в первый месяц осени совершит рабочие поездки в Россию.

Ранее глава государства Игорь Додон заявлял, что в скором времени совершит рабочий визит в Москву, где у него уже намечена встреча с лидером РФ Владимиром Путиным. Она состоится не позднее 7-10 сентября.

По словам президента, в рамках этой поездки он планирует обсудить с руководством России вопросы, связанные и с экспортом молдавской продукции и с поставками газа в республику.

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Кроме того, о своем визите в сентябре в Россию сообщила и глава молдавского правительства Майя Санду. В августе прорабатывались детали поездки и не исключалась возможность контактов на уровне премьер-министров. Как заявляла ранее Санду, она планирует обсудить вопрос о контракте на поставку российского газа, поговорить об экспорте молдавских товаров в Россию и рассмотреть возможность отказа от ряда тарифных барьеров на категории товаров, которые были введены после подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

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