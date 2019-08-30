Правительство собирается на заседание: что будут обсуждать министры

Среди основных вопросов – внесение поправок в регламент кабмина, а также в закон об обеспечении деятельности президента.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Правительство соберется на очередное заседание в пятницу. В повестку дня включены семь вопросов, в том числе кадровые.

Кроме того, члены кабмина планируют внести поправки в закон "Об обеспечении деятельности президента Республики Молдова". Авторы предлагают вернуться к социальным гарантиям, которые были включены в данный закон до его изменения в декабре 2016 года. Именно тогда парламент утвердил, что президент страны, чьи полномочия завершены, в течение четырех лет обеспечивается личным кабинетом, персональным помощником и постоянным автомобилем.

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Сейчас же статью о помощнике и личном кабинете исключат из закона, а транспортом можно будет пользоваться только по требованию.

Кроме того, члены кабмина должны утвердить изменения в Регламент правительства. Они касаются того, что при отсутствии генерального секретаря министерства его обязанности будет выполнять один из госсекретарей.

Также в повестке – рассмотрение поправок в решение правительства об оплате труда сотрудникам учреждений с финансовой автономией.

Еще в кабмине должны утвердить слияние Службы информационных технологий и кибернетической безопасности с госпредприятием MoldData.

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