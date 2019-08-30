Осенне-зимняя сессия парламента откроется 2 сентября

Уже на следующей неделе не только начнется осенне-зимняя сессия парламента, но и может пройти заседание законодательного органа.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Осенне-зимняя сессия высшего законодательного органа Молдовы откроется 2 сентября. Об этом заявил в интервью на одной из местных радиостанций вице-спикер парламента Ион Чебан.

"Есть много вещей, которые мы должны подготовить к парламентской сессии, которая должна начаться 2 сентября. В этот день выйдет из отпуска секретариат парламента, начнут работать комиссии. Большая часть депутатов уже на месте. Мы работаем над важными законопроектами. Думаю, что на следующей неделе состоится и заседание парламента", - сказал Чебан.

Согласно регламенту парламента, высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года.

Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.

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Весенне-летняя сессия парламента в этом году завершилась 31 июля, однако уже в середине августа депутатов созвали на внеочередные заседания, в ходе которых были утверждены возврат к пропорциональной избирательной системе, пересмотрен госбюджет, утверждены судьи Конституционного суда, снята депутатская неприкосновенность с Илана Шора, утверждена отставка вице-директора Национального антикоррупционного центра.

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