Додон: дружественные отношения между Молдовой и Белоруссией развиваются

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 65-летним юбилеем. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.
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"С особой теплотой и сердечностью поздравляю президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко с 65-летием и искренне ему желаю крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых успехов в его деятельности", - говорится в сообщении.
Президент Молдовы отметил, что традиционные дружественные отношения между нашими странами продолжают развиваться в духе взаимопонимания и уважения.
"Искренне надеюсь, что добрые партнерские и деловые связи между нашими народами будут в дальнейшем крепнуть и всесторонне развиваться на благо Республики Молдова и Республики Беларусь", - заключил глава государства.
Президент Республики Беларусь в прошлом году посещал Молдову с двухдневным визитом. В республике он находился с 18-19 апреля. Среди прочего белорусский лидер поучаствовал в посевной кампании и высадил с Додоном на молдавском поле кукурузу.
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