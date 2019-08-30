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Vadim Brânzan

Брынзан встречался с представителями семьи Ротшильда — подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Министр экономики Вадим Брынзан признал, что встретился с представителем компании "NR Investments Ltd"

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Министр экономики Вадим Брынзан встречался с представителем компании, которая приобрела 95-процентный пакет акций "Avia Invest". Об этом министр заявил после заседания правительства.

По словам Брынзана, это была встреча "из вежливости" и состоялась по инициативе представителя "NR Investments Ltd". Также Брынзан признал, что через два дня у него состоялась еще одна встреча, в которой участвовала и премьер-министр Майя Санду.

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Теги:
аэропорт, Avia Invest


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