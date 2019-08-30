Кабмин уволил еще четырех госсекретарей

Новые отставки одобрены правительством - один из госсекретарей переведен на другой пост.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Члены правительства на очередном заседании в пятницу утвердили отставки четырех государственных секретарей министерств.

Таким образом, с 11 сентября от поста госсекретаря министерства финансов освобождается Виорика Прикоп, Эдуард Сербенко с 4 сентября больше не будет госсекретарем Минюста, со 2 сентября Анастасия Очередный не будет госсекретарем министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, а Даниела Морарь с 4 сентября с поста госсекретаря внешнеполитического ведомства Молдовы переводится на другую должность при министерстве иностранных дел и евроинтеграции.

С 30 августа принято решение назначить на пост госсекретаря Минфина юриста и адвоката Веронику Михайлов-Морару.

На прошлой неделе правительство одобрило отставку 21 генерального секретаря и госсекретаря.

Еще в конце июля молдавский кабмин готовил увольнение нескольких десятков госсекретарей. Представители правящего большинства заявляли, что "на должности генеральных госсекретарей и госсекретарей ранее были назначены ставленники Демпартии", которые проявляли лояльность к этому политформированию.

Парламент Молдовы в июле 2017 года утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Кабмин состоит из премьера, первого замглавы правительства, вице-премьер-министров, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезли должности заместителей министра, их заменили госсекретари.

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