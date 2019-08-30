17:09 30 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.83
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск
Заседание правительства. Архивное фото

Кабмин уволил еще четырех госсекретарей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
122 0 0

Новые отставки одобрены правительством - один из госсекретарей переведен на другой пост.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Члены правительства на очередном заседании в пятницу утвердили отставки четырех государственных секретарей министерств.

Таким образом, с 11 сентября от поста госсекретаря министерства финансов освобождается Виорика Прикоп, Эдуард Сербенко с 4 сентября больше не будет госсекретарем Минюста, со 2 сентября Анастасия Очередный не будет госсекретарем министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, а Даниела Морарь с 4 сентября с поста госсекретаря внешнеполитического ведомства Молдовы переводится на другую должность при министерстве иностранных дел и евроинтеграции. 

Заседание правительства Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Объявлено о новых отставках и назначениях в правительстве Молдовы

С 30 августа принято решение назначить на пост госсекретаря Минфина юриста и адвоката Веронику Михайлов-Морару.

На прошлой неделе правительство одобрило отставку 21 генерального секретаря и госсекретаря.

Еще в конце июля молдавский кабмин готовил увольнение нескольких десятков госсекретарей. Представители правящего большинства заявляли, что "на должности генеральных госсекретарей и госсекретарей ранее были назначены ставленники Демпартии", которые проявляли лояльность к этому политформированию.

Парламент Молдовы в июле 2017 года утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Кабмин состоит из премьера, первого замглавы правительства, вице-премьер-министров, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезли должности заместителей министра, их заменили госсекретари.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Правительство назначило двух судей Конституционного суда
Кто саботирует работу в правительстве Молдовы: кому Санду пригрозила пальцем


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Победители конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019 - фото
Балтийские пчелы пролетели над Жуковским
"Балтийские пчелы" в небе над Жуковским
Протесты организованы двумя оппозиционными политформированиями - Партией социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) и Нашей партией.
Вечная борьба за власть: как прошли 28 лет независимости в молдавской политике

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться