Майя Санду ответила, уйдет ли Брынзан в отставку после сделки по аэропорту

Премьер-министр заявила, что министр экономики Вадим Брынзан "хороший профессионал" и назвала "большой честью" его причастность к таким финансовым компаниям как Goldman Sachs и Merrill Lynch.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Премьер-министр Майя Санду заявила, что министр экономики Вадим Брынзан является "хорошим профессионалом" и у него "хорошие намерения".

Это заявление прозвучало на брифинге - в ответ на вопрос журналиста, должен ли министр подать в отставку в контексте скандала вокруг передачи концессии на международный аэропорт Кишинева фирме "NR Investments Ltd", которую контролирует Натаниэль Ротшильд.

"Я могу с уверенностью сказать, что у министра Брынзана хорошие намерения и он профессионал", — ответила Санду.

Говоря об опыте Вадима Брынзана, премьер-министр отметила, что его работа в таких финансовых компаниях, как Goldman Sachs и Merrill Lynch, служит высокой оценкой.

"Эти компании очень большие, там десятки тысяч сотрудников по всему миру, и это честь - работать в них", — заявила Санду.

Ранее министр экономики Вадим Брынзан встречался с представителем компании, которая приобрела 95-процентный пакет акций "Avia Invest". Об этом министр заявил после заседания правительства.

По словам Брынзана, это была встреча "из вежливости" и состоялась по инициативе представителя "NR Investments Ltd". Также Брынзан признал, что через два дня состоялась еще одна встреча, в которой участвовала и премьер-министр Майя Санду.

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