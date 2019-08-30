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Настасе сообщил, когда Плахотнюка объявят в международный розыск

Политика
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Министр внутренних дел пообещал, что новые детали станут известны в ходе его визита в США.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк будет объявлен в международный розыск "в ближайшее время", заявил министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

Глава МВД Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Нэстасе: карточный домик Плахотнюка начинает рушиться

Министр сделал это заявление в эфире телеканала TVR Moldova, рассказывая о своем предстоящем визите в США.

Ранее в национальной прессе появлялись сообщения о том, что Владимир Плахотнюк может находиться в Соединенных Штатах.

Глава МВД во время своего визита за океан намерен оповестить все институты о факте, что в Республике Молдова существует уголовное дело об узурпации власти в государстве.

"Я надеюсь, что прокуроры будут действовать быстрее, чем ожидает Плахотнюк и его сообщники, и что мы как можно быстрее предпримем необходимые шаги по объявлению Плахотнюка в международный розыск и привлечению его к ответственности", — сказал Нэстасе.

Генеральная прокуратура Молдовы 5 августа возбудила уголовное дело по факту узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года, фигурантом которого является и Владимир Плахотнюк. 

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Теги:
Андрей Нэстасе


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