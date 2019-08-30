Додон и лидеры других 16 стран подтвердили приезд на юбилей Победы

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Президент США Дональд Трамп пока не ответил на приглашение приехать на юбилей Победы в Москву в 2020 году, при этом лидеры целого ряда европейских, азиатских и южноамериканских стран, государств СНГ уже подтвердили свое участие, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Американцы пока не ответили", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, какие именно страны подтвердили свое участие в празднике - это "Индия, Куба, Франция, Чехия, Венесуэла, Белоруссия, Армения, Молдавия, Сербия, многие из стран СНГ".

Помощник президента РФ также сообщил, что Кремль направит приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая. Ожидается действительно крупное международное событие, посвящённое столь важной для нас и для всех остальных дате", — сказал Ушаков.

Помощник президента РФ также сообщил, что Кремль направит приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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