19:32 30 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.83
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск
Путин и Додонна военном параде в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Додон и лидеры других 16 стран подтвердили приезд на юбилей Победы

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
Получить короткую ссылку
191 0 0

Девятого мая 2020 года ожидается действительно крупное международное событие.

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Президент США Дональд Трамп пока не ответил на приглашение приехать на юбилей Победы в Москву в 2020 году, при этом лидеры целого ряда европейских, азиатских и южноамериканских стран, государств СНГ уже подтвердили свое участие, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Американцы пока не ответили", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, какие именно страны подтвердили свое участие в празднике - это "Индия, Куба, Франция, Чехия, Венесуэла, Белоруссия, Армения, Молдавия, Сербия, многие из стран СНГ".

Помощник президента РФ также сообщил, что Кремль направит приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон обсудил с послом РФ детали празднования 75-летия освобождения Молдовы

"У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая. Ожидается действительно крупное международное событие, посвящённое столь важной для нас и для всех остальных дате", — сказал Ушаков.

Помощник президента РФ также сообщил, что Кремль направит приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

К юбилею Великой Победы появится книга о Героях СССР родом из Приднестровья


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 24 - 30 августа
Экипажи МКС сдают экзамены
Перед стартом: экипажи МКС сдают экзамены
Протесты организованы двумя оппозиционными политформированиями - Партией социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) и Нашей партией.
Вечная борьба за власть: как прошли 28 лет независимости в молдавской политике

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться