Глава МИДЕИ накануне визита в Москву: мы хотим нормализации отношений

Министр иностранных дел и европейской интеграции Николае Попеску выступил для румынских СМИ с почти скандальным заявлением, сказав, что молдавско-российские отношения носят нездоровый характер, и эта позиция была озвучена накануне его визита в Москву.

КИШИНЕВ, 30 авг - Серджиу Прапорщик. В интервью, которое министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску дал одному из румынских СМИ 27 августа, чиновник заявил, что отношения нашей страны с Россией остаются "сложными и не носящими здоровый характер". Подобное заявление Попеску сделал после того, как охарактеризовал внешнюю политику Молдовы в отношениях с западными партнерами - Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.

"Вы рассказали об отношениях с Западом, Европейским Союзом и Соединенными Штатами, но в Молдове также работают над восстановлением стратегического партнерства с Россией. Как происходит этот процесс?", - задала вопрос Попеску журналистка сайта digi24.ro.

Меморандум Козака и приднестровское урегулирование

Министр ответил представительнице румынского СМИ, что нормальные отношения Молдовы с Российской Федерацией желательны.

"Мы бы хотели наладить, нормализовать отношения с Россией, однако принципы внешней политики Молдовы при этом останутся неизменными. Молдова будет настаивать на необходимости вывода со своей территории российских войск, которые находятся в стране, несмотря на нормы международного права, вопреки обязательствам, взятым Россией на мировой арене, и национальному законодательству", - заявил Попеску.

Глава МИДЕИ также коснулся вопроса приднестровского урегулирования. Он заявил, что подход к этой тему у Молдовы изменился. Попеску подчеркнул, что правительство республики выступает категорически против федерализации, принципов, лежащих в основе "меморандума Козака".

"Мы хотим нормализации отношений с Россией без пересмотра тех направлений, которые уже определены во внешней политике Молдовы", - уточнил Попеску.

Возобновление экспорта в РФ и договор по газу

Говоря о нормализации отношений с Россией, министр отметил, что она должно означать перезапуск политического диалога, открытие российского рынка для молдавской продукции, заключение нового договора о поставках российского природного газа.

"Эта нормализация (отношений - ред.) предусматривает прозрачный политический диалог, он должен быть понятен и молдавской общественности, и всем нашим зарубежным партнерам. Через две недели я отправлюсь в Москву для обсуждения нормализации этих отношений. Мы хотели бы вновь открыть российский рынок для молдавской продукции", - заявил Попеску.

Чиновник сообщил, что в прошлом году доля поставок молдавской продукции на российский рынок составила всего 8 процентов от общего объема экспорта, в то время, как на европейский - 68 процентов.

"Мы бы хотели увеличить экспорт в Российскую Федерацию. Сейчас мы обсуждаем заключение нового контракта на поставку российского природного газа, уточняем цены. Заключить новый контракт необходимо, поскольку срок действия нынешнего истекает в конце 2019 года", - заявил Попеску.

По словам главы МИДЕИ, есть "несколько деликатных тем" двусторонних отношений, которые правительство Молдовы хотело бы обсудить с Российской Федерацией.

В этом контексте Попеску сообщил румынским СМИ, что внешние партнеры Молдовы, прежде всего восточные государства Европейского Союза, проявляют открытость в отношениях с Россией, а западные страны ЕС, наоборот, стараются держать дистанцию в вопросе сближения с РФ.

"Молдова расположена географически по-другому в отличие от остальных постсоветских государств. Мы следим за динамикой отношений между Россией и Соединенными Штатами, Европейским Союзом, государствами, входящими в него. Мы принимаем к сведению эти отношения. Но кабинет министров Молдовы обязан извлечь выгоду из всего внешнеполитического процесса. Этот процесс должен быть бескомпромиссным, мы должны сохранить Молдову независимой и проводящей политику европейской интеграции", - сказал он.

Румынская журналистка Кристина Чилеаку настояла на том, чтобы глава МИДЕИ Молдовы ответил на вопрос - является ли Россия надежным партнером республики. Попеску ответил ей довольно ясно.

"Проблемы в двусторонних отношениях Молдовы и России накапливались в течение долгих лет, даже десятилетий. И пока сложно говорить об отношениях, не отягощенных этими проблемами. Отношения с Россией - сложные. Республика Молдова продолжает оставаться в положении, когда Россия оказывает давление по ряду вопросов. Это не позволяет нам говорить о том, что такие отношения являются здоровыми", - подытожил глава молдавской дипломатии.

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