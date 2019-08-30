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Нику Попеску

Глава МИДЕИ накануне визита в Москву: мы хотим нормализации отношений

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Министр иностранных дел и европейской интеграции Николае Попеску выступил для румынских СМИ с почти скандальным заявлением, сказав, что молдавско-российские отношения носят нездоровый характер, и эта позиция была озвучена накануне его визита в Москву.

КИШИНЕВ, 30 авг - Серджиу Прапорщик. В интервью, которое министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску дал одному из румынских СМИ 27 августа, чиновник заявил, что отношения нашей страны с Россией остаются "сложными и не носящими здоровый характер". Подобное заявление Попеску сделал после того, как охарактеризовал внешнюю политику Молдовы в отношениях с западными партнерами - Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. 

"Вы рассказали об отношениях с Западом, Европейским Союзом и Соединенными Штатами, но в Молдове также работают над восстановлением стратегического партнерства с Россией. Как происходит этот процесс?", - задала вопрос Попеску журналистка сайта digi24.ro.

Меморандум Козака и приднестровское урегулирование

Министр ответил представительнице румынского СМИ, что нормальные отношения Молдовы с Российской Федерацией желательны. 

"Мы бы хотели наладить, нормализовать отношения с Россией, однако принципы внешней политики Молдовы при этом останутся неизменными. Молдова будет настаивать на необходимости вывода со своей территории российских войск, которые находятся в стране, несмотря на нормы международного права, вопреки обязательствам, взятым Россией на мировой арене, и национальному законодательству", - заявил Попеску. 

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску
© Photo: Facebook / Igor Dodon
Нику Попеску отправится с визитом в Россию в сентябре

Глава МИДЕИ также коснулся вопроса приднестровского урегулирования. Он заявил, что подход к этой тему у Молдовы изменился. Попеску подчеркнул, что правительство республики выступает категорически против федерализации, принципов, лежащих в основе "меморандума Козака". 

"Мы хотим нормализации отношений с Россией без пересмотра тех направлений, которые уже определены во внешней политике Молдовы", - уточнил Попеску. 

Возобновление экспорта в РФ и договор по газу

Говоря о нормализации отношений с Россией, министр отметил, что она должно означать перезапуск политического диалога, открытие российского рынка для молдавской продукции, заключение нового договора о поставках российского природного газа. 

"Эта нормализация (отношений - ред.) предусматривает прозрачный политический диалог, он должен быть понятен и молдавской общественности, и всем нашим зарубежным партнерам. Через две недели я отправлюсь в Москву для обсуждения нормализации этих отношений. Мы хотели бы вновь открыть российский рынок для молдавской продукции", - заявил Попеску. 

Чиновник сообщил, что в прошлом году доля поставок молдавской продукции на российский рынок составила всего 8 процентов от общего объема экспорта, в то время, как на европейский - 68 процентов. 

"Мы бы хотели увеличить экспорт в Российскую Федерацию. Сейчас мы обсуждаем заключение нового контракта на поставку российского природного газа, уточняем цены. Заключить новый контракт необходимо, поскольку срок действия нынешнего истекает в конце 2019 года", - заявил Попеску.

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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По словам главы МИДЕИ, есть "несколько деликатных тем" двусторонних отношений, которые правительство Молдовы хотело бы обсудить с Российской Федерацией. 

В этом контексте Попеску сообщил румынским СМИ, что внешние партнеры Молдовы, прежде всего восточные государства Европейского Союза, проявляют открытость в отношениях с Россией, а западные страны ЕС, наоборот, стараются держать дистанцию в вопросе сближения с РФ. 

"Молдова расположена географически по-другому в отличие от остальных постсоветских государств. Мы следим за динамикой отношений между Россией и Соединенными Штатами, Европейским Союзом, государствами, входящими в него. Мы принимаем к сведению эти отношения. Но кабинет министров Молдовы обязан извлечь выгоду из всего внешнеполитического процесса. Этот процесс должен быть бескомпромиссным, мы должны сохранить Молдову независимой и проводящей политику европейской интеграции", - сказал он. 

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Румынская журналистка Кристина Чилеаку настояла на том, чтобы глава МИДЕИ Молдовы ответил на вопрос - является ли Россия надежным партнером республики. Попеску ответил ей довольно ясно. 

"Проблемы в двусторонних отношениях Молдовы и России накапливались в течение долгих лет, даже десятилетий. И пока сложно говорить об отношениях, не отягощенных этими проблемами. Отношения с Россией - сложные. Республика Молдова продолжает оставаться в положении, когда Россия оказывает давление по ряду вопросов. Это не позволяет нам говорить о том, что такие отношения являются здоровыми", - подытожил глава молдавской дипломатии.

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Теги:
молдо-российские отношения, дипломатия, Нику Попеску, МИДЕИ


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