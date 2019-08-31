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Майя Санду

Визит Майи Санду в США отложен на неопределенный срок

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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О переносе на неопределенное время сроков визита сообщили в кабмине Молдовы.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Визит премьер-министра молдавского правительства Майи Санду в США, запланированный на следующую неделю, отложен. Информацию об этом подтвердили в субботу в кабмине страны.

Визит молдавской делегации во главе с премьером Санду в США был запланирован на 31 августа - 4 сентября.

"Относительно визита в США, запланированного на следующую неделю, правительство Республики Молдова сообщает, что он откладывается по причине изменений в повестке государственного секретаря Майка Помпео", - отметили в пресс-службе кабмина. 

Джон Болтон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Там сообщили также, что в канцелярии госсекретаря США попросили Кишинев выбрать другие сроки визита. На данный момент ведутся работы над поиском подходящей даты для обеих сторон, пояснили в правительстве.

"Что касается начала важных процессов в повестке нашего партнерства с Соединенными Штатами, то обсудили с господином Джоном Болтоном в Кишиневе наиболее важные вопросы и определили действия, которые должны быть предприняты правительством Молдовы в последующие месяцы", - добавили в кабмине.

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