Козак и Додон обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах экономики

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Вице-премьер РФ, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак, встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщил журналистам помощник вице-премьера Илья Джус.

"В понедельник в Москве состоялась рабочая встреча специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрия Козака с президентом Республики Молдова Игорем Додоном", - сказал Джус.

Он уточнил, что встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетической и транспортной сфере.

"В ходе диалога обсудили ход подготовки предстоящего 19 сентября заседания Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также вопросы, которые могли бы войти в повестку дня этого заседания", - написал в соцсетях Додон.

По словам президента Молдовы, в двусторонней повестке накопилось большое количество вопросов, требующих незамедлительного участия представителей Правительства Республики Молдова. Речь идет в том числе о таких насущных проблемах, как выдача российских разрешений на транспортные перевозки, поставки консервной и винодельческой продукции.

В то же время Додон отметил, что благодаря достигнутым с российской стороной договорённостям, за первые шесть месяцев существенно вырос экспорт молдавской плодоовощной продукции, в том числе яблок на 35 %, консервной продукции на 31 %, винной продукции на 42 %.

"В связи с этим выразил надежду на то, что после недавнего визита в Молдову экспертов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) будет расширен список молдавских товаров плодоовощной и винодельческой продукции для экспорта на российский рынок", - написал глава государства.

Отдельно были обсуждены вопросы обеспечения бесперебойных поставок российского газа в Республику Молдова, а также возможность предоставления скидки на цену поставляемого в нашу страну природного газа.

Ранее в понедельник Додон на своей странице в Facebook написал, что находится с рабочим визитом в Москве, где запланированы его встречи с Козаком и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

По словам главы республики, в молдавскую делегацию входят министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, советники президента Ион Кику и Аурелиу Чокой, а также председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Додон отметил, что повестка встреч включает ряд вопросов, касающихся развития молдавско-российских торгово-экономических связей, а также сотрудничество в сфере энергетики.

Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря 2019 года. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.

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