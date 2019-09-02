Определились первые кандидаты в генпримары Кишинева – что они заявили

Выдвиженец от Партии социалистов Ион Чебан и независимый кандидат Руслан Кодряну подали документы для регистрации на местных выборах 20 октября.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Определились первые кандидаты, которые поборются 20 октября за кресло генерального примара муниципия Кишинев. Ион Чебан, ныне занимающий кресло вице-председателя парламента, и Руслан Кодряну, недавно исполнявший обязанности столичного градоначальника, подали документы для регистрации в окружную кишиневскую избирательную комиссию.

Чебан провел брифинг для прессы, на который вышел с командой кандидатов в муниципальные советники. Среди них были как представители старой команды ПСРМ в муниципальном совете, так и новые для партии лица – бизнесмен Василий Киртока, архитектор Валерий Лупашку, параолимпиец Сергей Афанасенко.

Чебан сообщил журналистам, что ему лично не безразлична судьба Кишинева, а любая проблема города затрагивает и его непосредственно. Кандидат уточнил, что обладает необходимым опытом и знаниями для решения накопившихся проблем, и уверен, что сможет применить их на практике.

"Наша программа, которую мы представим кишиневцам, будет носить комплексный характер, будет включать решения всех проблем, которые ждут кишиневцы и столица. Я бы хотел, чтобы на этот раз жители города при выборе не руководствовались геополитической риторикой. Это не принесло ничего хорошего городу", - заявил Чебан.

В свою очередь, Руслан Кодряну сообщил прессе, что хочет, чтобы грядущие выборы прошли без политических баталий и взаимных обвинений.

"Я иду на выборы как независимый кандидат, без политики. Намерен решать проблемы города и каждого жителя Кишинева, который обратится ко мне. Все проекты, которые были начаты ранее, должны быть доведены до конца. Это и проблема очистных сооружений, ремонт тротуаров, проекты по реконструкции детских садов", - сообщил Кодряну.

По мнению Кодряну, люди должны знать, какие решения предлагаются по устранению неприятного запаха в городе, по ремонту пешеходных зон, по разгрузке транспортных потоков.

Согласно законодательству, для участия в выборах на должность генерального примара столицы Кодряну необходимо собрать 10 тысяч подписей граждан, прописанных в муниципии Кишинев.

Ион Чебан уже баллотировался на должность генерального примара муниципия Кишинев и прошел во второй тур, где его оппонентом был председатель партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, который набрал большинство голосов. Однако выборы были признаны недействительными. Основным аргументом, по которому результаты голосования 3 июня 2018 года аннулировали, стало признание судом факта агитации в день голосования.

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