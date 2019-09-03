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Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон (справа) во время встречи в рамках саммита Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

Встречи в верхах: Додон обсудит с Путиным газовый вопрос

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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В субботу у президента Молдовы Игоря Додона состоится официальная встреча с Владимиром Путиным в Кремле.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Президент Игорь Додон сообщил, что в субботу собирается встретиться со своим коллегой - главой РФ Владимиром Путиным, чтобы принять решение по газовому вопросу.

"В субботу у меня состоится официальная встреча с Владимиром Путиным в Кремле. Предстоит принять окончательное решение по газовому вопросу, чтобы не было повышения тарифа для конечных потребителей", - заявил Додон, отмечает РИА Новости.

Газопровод
© Sputnik / Стрингер
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По его словам, этот вопрос имеет принципиальное значение "в особенности с учетом приближения зимы и нового отопительного сезона".

"Моя задача в качестве президента страны – сделать все для того, чтобы граждане не страдали, чтобы не было повышения тарифов. И я этим очень усердно занимаюсь. Если нужно будет ещё раз поехать с этой целью в Москву – я поеду", - подчеркнул Додон.

Наша страна приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.

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Теги:
Владимир Путин, Игорь Додон


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