Встречи в верхах: Додон обсудит с Путиным газовый вопрос

В субботу у президента Молдовы Игоря Додона состоится официальная встреча с Владимиром Путиным в Кремле.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Президент Игорь Додон сообщил, что в субботу собирается встретиться со своим коллегой - главой РФ Владимиром Путиным, чтобы принять решение по газовому вопросу.

"В субботу у меня состоится официальная встреча с Владимиром Путиным в Кремле. Предстоит принять окончательное решение по газовому вопросу, чтобы не было повышения тарифа для конечных потребителей", - заявил Додон, отмечает РИА Новости.

По его словам, этот вопрос имеет принципиальное значение "в особенности с учетом приближения зимы и нового отопительного сезона".

"Моя задача в качестве президента страны – сделать все для того, чтобы граждане не страдали, чтобы не было повышения тарифов. И я этим очень усердно занимаюсь. Если нужно будет ещё раз поехать с этой целью в Москву – я поеду", - подчеркнул Додон.

Наша страна приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.

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