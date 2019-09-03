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Президент Молдовы Игорь Додон и президент Азербайжана Ильхам Алиев

Додон пригласил Алиева посетить Молдову в 2019 году

© Photo : AZƏRTAC
Политика
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Президент РМ выразил благодарность азербайджанской стороне за готовность оказывать содействие Молдове.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев может прибыть с официальным визитом в Молдову в четвертом квартале 2019 года. Приглашение посетить республику глава государства Игорь Додон передал на встрече во вторник послу Азейрбайджана Гудси Османову.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook Додон, в ходе дискуссии обсуждались важнейшие вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в торгово-экономической сфере.

"С удовлетворением констатировали наличие в Молдове около 130 предприятий с азербайджанским капиталом, однако указали на недостаточную реализацию имеющегося потенциала и выступили за активизацию диалога по наиболее перспективным направлениям, представляющим взаимный интерес", - отметил Додон. 

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© Sputnik / Eldar Tanryverdiyev
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Глава государства уточнил, что отдельно рассматривались "аспекты социального и гуманитарного сотрудничества между нашими странами". "В этом контексте выразил благодарность азербайджанской стороне за готовность оказывать содействие Республике Молдова и прежде всего Гагаузской автономии", - добавил президент.

Глава государства напомнил, что при поддержке Фонда имени Гейдара Алиева завершается строительство Центра детского творчества в Чадыр-Лунге.

"Реализация проекта стала возможной благодаря личной договоренности, достигнутой между мною и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в 2017 году. В завершение встречи передал через господина Османова приглашение Ильхаму Алиеву совершить официальный визит в Республику Молдова в IV квартале 2019 года", - заключил Додон.

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