Гречаная раскрыла подробности нового соглашения ПСРМ и ACUM

Лидер социалистов и спикер парламента рассказала, как идут переговоры с блоком ACUM о новом политическом соглашении, и на какие уступки партия не пойдет при его подписании.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Проект нового соглашения между ПСРМ и партиями PAS и DA, входящими в блок ACUM разработан и передан партнерам на обсуждение. Об этом заявила во вторник в эфире одного из частных телеканалов спикер парламента и лидер социалистов Зинаида Гречаная.

Обсуждения идут

По ее словам, соглашение, которое было подписано между сторонами 8 июня, "выполнено примерно на 98%, не считая некоторых нюансов, поэтому следует двигаться дальше".

"Мы собрали республиканский совета партии, где обсудили, правильно ли было, что ПСРМ заключила соглашение с блоком ACUM? Наши коллеги сказали, что это было верное и рациональное решение. Более того, Республиканский совет предложил пойти на новое соглашение, прописать дорожную карту и обозначить четкие действия", - сказала Гречаная.

Спикер подчеркнула, что для экономического прорыва, которого многие ждут, нужна политическая стабильность.

"Ее смогут обеспечить партии, которые заключают соглашение. Хочу сказать, что проект нового договора разработан. Он должен стать публичным, чтобы все люди знали, что он содержит… Сейчас мы находимся на стадии обсуждения. Проект соглашения уже передан партнерам", - добавила Гречаная.

По ее словам, в договоре будут прописаны приоритетные инициативы, призванные улучшить жизнь граждан.

Взвешенная внешняя политика

Как заявила Гречаная, поскольку Молдова находится между двумя экономическими блоками, Евразийским и Европейским союзами, то стране очень важна взвешенная внешняя политика.

"Мы должны сохранить за собой все те соглашения, которые Молдова имеет на сегодняшний день со всеми внешними партнерами и на Западе, и на Востоке. Это и соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, и статус Молдовы как наблюдателя в ЕАЭС. Нам интересны все рынки сбыта, поставщики энергоресурсов. Все эти моменты должны быть обозначены, чтобы наши внешние партнеры четко понимали, чего ожидать от молдавских властей", - пояснила политик.

При этом она добавила, что составным частям коалиции следует обходить все острые углы. Также она подчеркнула, что поддержка действующего правящего большинства и Россией, и США, и Евросоюзом играет важную роль.

"Никому из внешний партнеров не интересно, чтобы здесь была зона нестабильности. Поэтому все зависит от нашей политической мудрости… Мы должны уметь договариваться со всеми, защищая интересы своих граждан. Мы сами должны понимать, чего мы хотим, а не чтобы кто-то диктовал, что нам следует предпринимать", - добавила Гречаная.

По ее словам, с нами будут разговаривать на равных, когда мы сами будем себя уважать и понимать, что мы хотим делать в стране.

На что не пойдет ПСРМ

Лидер Партии социалистов, однако, отметила, что есть несколько вопросов, по которым политформирование никогда не уступит.

"Мы никогда не пойдем на ликвидацию государства Республика Молдова, никогда не уступим статус нейтралитета страны, никогда не допустим, чтобы Молдова вступила в какой-то военный блок, не допустим, чтобы Молдова отступилась от своей веры", - заключила Гречаная.

Дискуссии о новом соглашении между ПСРМ и ACUM

Ранее председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча написал на своей странице в Facebook, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной".

Президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной, призвав все стороны проявить мудрость и политическую зрелость.

Премьер Майя Санду, в свою очередь, в своем Facebook намекнула на разногласия внутри блока ACUM, а также обратилась к социалистам со словами: "давайте не искать предлоги для усложнения ситуации".

Позже лидеры политформирований PAS и DA Майя Санду и Андрей Нэстасе, заявили, что обсуждают с социалистами меры по внедрению реформ и, когда придут к общему знаменателю, то включат их в новое политическое соглашение, которое подпишут все три стороны.

Глава республики также сообщал о том, что возможно подпись под соглашением поставит также и он, как гарант внедрения обозначенных в договоре реформ.

В конце августа Санду заявила, что между партнерами по коалиции состоялись предметные обсуждения, касающиеся реформ юстиции и прокуратуры, на обязательном включении в соглашение которых настаивает блок ACUM.

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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