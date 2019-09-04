Министр юстиции Молдовы рассказала о том, кто должен стать генпрокурором

Об основных требованиях к кандидатуре генерального прокурора министр Олеся Стамати заявила в эфире одного из частных телеканалов.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Министр юстиции Олеся Стамати заявила, что "гражданство Республики Молдова остается условием для должности генерального прокурора".

Одна из причин отказа от идеи приглашения специалиста из-за рубежа, выдвинутая несколькими членами правительства, в том числе и Майей Саду, заключается в том, что это потребует внесения изменений в несколько законов, таких как закон о государственной тайне, уточнила министр юстиции.

По словам Стамати, те, кто хотел, чтобы кандидат в генеральные прокуроры был приглашен из-за рубежа, думали, в частности, о Лауре Ковеси, которая станет европейским прокурором. Министр подчеркнула, что есть всего несколько стран, из которых могут приехать кандидаты. Ведь одним из главных критериев отбора кандидатов на должность генерального прокурора, помимо профессиональных навыков, является знание государственного языка Республики Молдова.

В конце июля нынешнего года глава государства Игорь Додон подписал указ о назначении Думитру Робу временно исполняющим обязанности генерального прокурора страны.

Додон назвал сроки, когда в Молдове могут назначить генпрокурора>>>

Президент тогда заявил, что вместе с партнерами по коалиции в парламенте и правительстве будет проведена глубокая реформа прокуратуры. Также глава государства подчеркнул, что в системе должны остаться только профессионалы и неподкупные люди.

Решение парламента о выдвижении Робу на должность и.о. генпрокурора было принято голосами 78 депутатов, в том числе от фракции Демократической партии. До этого кандидатуру Робу поддержала юридическая комиссия парламента.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK