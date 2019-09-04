Лавров проведет переговоры с Попеску 11 сентября

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров 11 сентября проведет переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции нашей страны Николаем Попеску. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Одиннадцатого сентября в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова", - сказала Захарова, которую цитирует РИА Новости.
"Хотела бы напомнить, что это первый визит в Москву нового главы молдавского внешнеполитического ведомства после формирования, соответственно, нового правительства в этой стране в июне текущего года", - отметила она.
Официальный представитель российского МИД сообщила, что "предстоит актуализировать повестку дня двусторонних отношений на основе принципов, которые заложены в договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года".
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"Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам российско-молдавского взаимодействия и международной тематики, которые представляют обоюдный интерес", - добавила она.
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