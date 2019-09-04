Правительство назначило госсекретарей и главу Антидопингового агентства

Новые назначения кабмина: чем занимались выдвиженцы до утверждения на новые должности.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Правительство на заседании в среду утвердило назначения пяти госсекретарей и руководителя Национального антидопингового агенства.

Госсекретарем Минэкономики в сфере транспорта стал Андрей Черный. Как заявила представитель министерства, "у него большой опыт работы в сфере транспортного права". С 2012 года Черный работал в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, а затем в Минэкономики. Занимал руководящие должности в юридическом отделе и управлении. Участвовал в разработке транспортных программ

С 5 сентября госсекретарем министерства финансов станет Серджиу Лука. Последняя его работа – старший советник финансовой канадской группы Desjardins.

"Он занимался в том числе инновациями в процессе количественного моделирования рисков. Есть опыт анализа финансовых рынков и макроэкономических показателей. Поможет развивать рынок государственных ценных бумаг и займется реструктуризацией долга после банковских преступлений. Учился в Монреале", - сказала министр финансов Наталья Гаврилица.

Также с 5 сентября госсекретарем Минфина станет Думитру Удря. По словам главы министерства, у него богатый опыт "в сотрудничестве по развитию, координации внешней помощи по основным проектам в республике. Он знает круг внешних доноров".

Татьяна Молчан, занимавшая пост госсекретаря министерства иностранных дел и евроинтеграции, останется на этом посту и после 10 сентября.

"Она работает в МИДЕИ 15 лет. Внесла вклад в разработку вопросов внешней политики и двусторонних контактов", - сказал министр Нику Попеску.

Кроме того, госсекретарем внешнеполитического ведомства страны с 5 сентября будет Дину Тодерашку. До этого он был начальником кабинета при МИДЕИ и девять лет работал директором программ в бухарестском офисе американской German Marshall Fund. Ранее трудился в Национальном институте демократии.

Артем Жуков, по решению кабмина, с 4 сентября - гендиректор Национального антидопингового агентства на четырехлетний срок. До сих пор Жуков был главным инспектором Службы тестирования запрещенных препаратов. Также он – лектор в Государственном университете физкультуры и спорта на кафедре спортивной медицины.

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