19:44 04 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.78
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.70
Поиск
Правительство Республики Молдова

Правительство назначило госсекретарей и главу Антидопингового агентства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
19 0 0

Новые назначения кабмина: чем занимались выдвиженцы до утверждения на новые должности.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Правительство на заседании в среду утвердило назначения пяти госсекретарей и руководителя Национального антидопингового агенства. 

Maia Sandu
© Sputnik / Miroslav Rotari
Майя Санду ответила, уйдет ли Брынзан в отставку после сделки по аэропорту

Госсекретарем Минэкономики в сфере транспорта стал Андрей Черный. Как заявила представитель министерства, "у него большой опыт работы в сфере транспортного права". С 2012 года Черный работал в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, а затем в Минэкономики. Занимал руководящие должности в юридическом отделе и управлении. Участвовал в разработке транспортных программ

С 5 сентября госсекретарем министерства финансов станет Серджиу Лука. Последняя его работа – старший советник финансовой канадской группы Desjardins.

"Он занимался в том числе инновациями в процессе количественного моделирования рисков. Есть опыт анализа финансовых рынков и макроэкономических показателей. Поможет развивать рынок государственных ценных бумаг и займется реструктуризацией долга после банковских преступлений. Учился в Монреале", - сказала министр финансов Наталья Гаврилица.

Также с 5 сентября госсекретарем Минфина станет Думитру Удря. По словам главы министерства, у него богатый опыт "в сотрудничестве по развитию, координации внешней помощи по основным проектам в республике. Он знает круг внешних доноров".

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Правительство уволило более двух десятков госсекретарей

Татьяна Молчан, занимавшая пост госсекретаря министерства иностранных дел и евроинтеграции, останется на этом посту и после 10 сентября.

"Она работает в МИДЕИ 15 лет. Внесла вклад в разработку вопросов внешней политики и двусторонних контактов", - сказал министр Нику Попеску.

Кроме того, госсекретарем внешнеполитического ведомства страны с 5 сентября будет Дину Тодерашку. До этого он был начальником кабинета при МИДЕИ и девять лет работал директором программ в бухарестском офисе американской German Marshall Fund. Ранее трудился в Национальном институте демократии.

Артем Жуков, по решению кабмина, с 4 сентября - гендиректор Национального антидопингового агентства на четырехлетний срок. До сих пор Жуков был главным инспектором Службы тестирования запрещенных препаратов. Также он – лектор в Государственном университете физкультуры и спорта на кафедре спортивной медицины.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Правительство решило: экс-президенты лишаются помощника и кабинета
Правительство отменило четыре решения о концессии аэропорта Кишинева


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Битва за сборы, привесы и надои: политики в поле и на ферме
Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые банкноты – видео
Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые леи, доллары и евро – видео
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться