Санду прокомментировала разработку концепции автономии Приднестровья

Политическое решение приднестровского конфликта, по мнению Майи Санду, может быть только в контексте территориальной целостности Молдовы.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Премьер молдавского правительства Майя Санду прокомментировала факт разработки администрацией президента Молдовы концепции автономии Приднестровского региона, о которой глава государства Игорь Додон ранее рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel.

"На политическом уровне мы не обсуждали ни одного предложения по Приднестровью. Но мы сохраняем свою точку зрения, что политическое решение может быть только в контексте территориальной целостности и с определенной автономией Приднестровья, скажем, по модели Гагаузской автономии", - сказала журналистам Санду.

При этом, глава правительства заявила, что "в настоящее время правительство обеспокоено изменением экономического аспекта этого конфликта".

"До тех пор, пока в Приднестровском регионе некоторые персонажи делают большие деньги на коррупционных схемах и контрабанде, политическое решение не может быть найдено легко. Нужно в первую очередь концентрироваться на вещах, которые мы можем сделать… Каким бы ни было политическое решение приднестровского конфликта, его нужно обсуждать транспарентно и долго с гражданами. Не считаем, что сейчас есть предпосылки для таких решений", - заключила Санду.

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Василий Шова ранее в интервью РИА Новости заявил, что еще в 2016 году было заявлено о намерении представить некие базовые параметры модели политического урегулирования.

"Они были разработаны, в ближайшее время мы намерены создать координационный механизм, куда войдут представители администрации президента, правительства, парламента, других вовлеченных в этот процесс ведомств, чтобы мы вывели базовые параметры общего характера, которые можно было бы представить международным партнерам. Это будет еще одним дополнительным аргументом для восстановления процесса политического урегулирования приднестровского конфликта", - сказал Шова.

По его словам, нужно определить разграничения полномочий Кишинева и Тирасполя в рамках общей модели урегулирования.

"Считаю, что мы не должны до момента создания документа, в котором детально будут прописаны особенности статусных полномочий, определять, какая будет выбрана модель. Короткое определение процесса урегулирования, к примеру, федерализация или автономия, невозможно, поскольку это сложный процесс", - считает Шова.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее сообщил, что на 8-10 октября запланировано заседание в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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