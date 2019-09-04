Глава кабмина Молдовы назвала примерные сроки своего визита в США

Правительство сообщало ранее, что визит в США делегации во главе с Санду откладывается по причине изменений в повестке государственного секретаря Майка Помпео.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Премьер молдавского правительства Майя Санду отправится в США в ближайшие две-три недели, но точная дата еще не утверждена. Об этом глава кабмина заявила журналистам в среду.

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Визит молдавской делегации во главе с премьером Санду в США был запланирован на 31 августа - 4 сентября. Однако в последний момент все отложили на неопределенный срок. В пресс-службе кабмина объяснили, что изменения произошли "по причине изменений в повестке государственного секретаря Майка Помпео".

"Отправлюсь в Вашингтон. Там будут важные встречи. Речь пойдет о конкретных проектах и поддержке. Дату мы согласуем вместе, но визит состоится в ближайшие две-три недели", - пояснила в среду Санду.

При этом она уточнила, что в прошлой программе визита в Соединенные Штаты встреча с Помпео была самой важной, а когда стало известно о том, что она не состоится, визит пришлось перенести.

В Молдове 29 августа с кратким визитом находился советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он провел встречи с президентом Игорем Додоном и премьером Майей Санду. Визит состоялся в рамках турне Болтона по Восточной Европе.

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