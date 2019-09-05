Додон - Столтенбергу: Молдова была и останется нейтральной страной

Встреча президента Молдовы и генсека НАТО прошла в рамках визита главы государства в Брюссель.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенском Столтенбергом, что республика намерена добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета страны. Об этом глава государства сообщил в четверг на своей странице в соцсети Facebook.

Глава республики находится с официальным визитом в Брюсселе, где 4 сентября у него уже состоялись встречи с председателем комиссии по внешним связям Европарламента Дэвидом Макаллистером и вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем Шевчовичем.

"В продолжение рабочего визита в Брюссель провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Подчеркнул, что закрепленный в Конституции статус постоянного нейтралитета и взвешенная внешняя политика остаются базовыми приоритетами для руководства Молдовы, учитывая, что это предполагает выстраивание добрососедских отношений со всеми международными партнерами по принципу взаимоуважения", - написал Додон.

Кроме того, президент обратил внимание, что "нейтральный статус Республики Молдова означает неучастие в военных блоках, в том числе НАТО".

"Исходя из этого, мы намерены добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета нашей страны", - заключил Додон.

В свою очередь, Столтенберг заявил, что "Молдова и НАТО – партнеры в течение многих лет".

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"Мы уверены в важности укрепления этого партнерства. Мы также благодарны за ваш вклад в безопасность и стабильность в Европе, в том числе за вклад в миссию НАТО в Косово", - сказал Столтенберг.

Согласно многочисленным социологическим исследованиям, большая часть граждан Молдовы против вступления республики в НАТО.

Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года государство сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в молдавской столице открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

Экс-министр обороны, генерал Виктор Гайчук ранее заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что, он как бывший представитель Молдовы в НАТО, считает, что сотрудничество возможно, но только в мирных сферах. По его мнению, это может стать для Молдовы способом добиться международного признания нейтралитета государства.

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