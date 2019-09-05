Додон - в Брюсселе: с кем встречался и о чем говорил президент Молдовы в ЕС

Глава государства Игорь Додон провел встречу с председателем Европарламента в рамках своего рабочего визита в Брюссель.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. С традиционного молдавского приветствия начал встречу с президентом Игорем Додоном глава Европарламента Давид-Мария Сассоли.

На встрече Додон поблагодарил европейских парламентариев за поддержку правящего большинства и правительства Молдовы. Президент подчеркнул, что руководство страны продолжит имплементацию Соглашения об Ассоциации и выполнение структурных реформ.

"Молдова выступает за активизацию диалога с Европейским Союзом и укрепление демократических институтов в стране, что предполагает борьбу с коррупцией, тщательное расследование банковской аферы, реформу юстиции", - заявил Додон на встрече.

Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что консолидированная позиция администрации президента, парламента и премьер-министра по внутренней и внешней повестке страны даст новый импульс сотрудничеству с нашими внешними партнерами, включая Европейский парламент.

Додон назвал диалог, который поддерживают спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная и глава Европарламента Давид-Мария Сассоли "конструктивным" и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества в этом направлении.

Ранее стало известно, что ЕС ведет оценку выполнения условий для предоставления стране макрофинансовой помощи, по-прежнему, от Кишинева ждут ощутимых результатов в проведении реформ. Об этом стало известно после встречи главы европейской дипломатии Федерики Могерини и Игоря Додона.

В частности, ЕС ожидает прогресса по реформе системы правосудия и борьбе с коррупцией.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK