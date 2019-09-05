16:34 05 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.84
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.71
Поиск
Maia Sandu

Премьер Санду посетит Вашингтон 18-19 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
5801

В США запланирован ряд важных встреч, во время которых будет идти речь о конкретных проектах и поддержке республики.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Майя Санду отправится с рабочим визитом в Вашингтон. Поездка намечена на 18-19 сентября.

"Визит делегации во главе с премьер-министром Майей Санду в США состоится 18-19 сентября", - говорится в сообщении на сайте молдавского посольства в США.

В посольстве также отметили, что на вечер 18 сентября запланирована встреча премьера с представителями диаспоры.

Игорь Додон провел встречу с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон - Столтенбергу: Молдова была и останется нейтральной страной

Изначально визит Санду в Вашингтон планировался на начало сентября, однако его пришлось отложить из-за изменений в расписании госсекретаря США Майка Помпео.

Газовый вопрос: Минэкономики нужен срочный кредит для запасного плана>>>

Ранее премьер сообщила, что в США запланирован ряд важных встреч, во время которых речь будет идти о конкретных проектах и поддержке республики со стороны США.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Санду после встречи с Болтоном: мы обсудили безопасность и оборону
Санду прокомментировала разработку концепции автономии Приднестровья
Майя Санду ответила, уйдет ли Брынзан в отставку после сделки по аэропорту
Теги:
Майя Санду


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Битва за сборы, привесы и надои: политики в поле и на ферме
Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые банкноты – видео
Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые леи, доллары и евро – видео
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться