Премьер Санду посетит Вашингтон 18-19 сентября

В США запланирован ряд важных встреч, во время которых будет идти речь о конкретных проектах и поддержке республики.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Майя Санду отправится с рабочим визитом в Вашингтон. Поездка намечена на 18-19 сентября.

"Визит делегации во главе с премьер-министром Майей Санду в США состоится 18-19 сентября", - говорится в сообщении на сайте молдавского посольства в США.

В посольстве также отметили, что на вечер 18 сентября запланирована встреча премьера с представителями диаспоры.

Изначально визит Санду в Вашингтон планировался на начало сентября, однако его пришлось отложить из-за изменений в расписании госсекретаря США Майка Помпео.

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Ранее премьер сообщила, что в США запланирован ряд важных встреч, во время которых речь будет идти о конкретных проектах и поддержке республики со стороны США.

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