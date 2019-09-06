Андрей Нэстасе потребовал снять неприкосновенность с Владимира Чеботаря

Об этом глава МВД заявил в эфире одного из национальных телеканалов.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Министр внутренних дел Андрей Настасе направил письмо временно исполняющему обязанности генерального прокурора Дмитрию Робу с требованием провести уголовное расследование в отношении заместителя председателя Демократической партии Владимира Чеботаря.

Об этом Нэстасе заявил в эфире одного из национальных телеканалов.

По словам главы МВД, он направил письмо врио генерального прокурора с требованием инициировать процедуру отмены парламентской неприкосновенности в отношении Владимира Чеботаря.

Как заявил Андрей Нэстасе, у него есть веские доказательства причастности депутата-демократа к банковскому мошенничеству, которое привело к выводу гигантских сумм из Молдовы и спровоцировало международный скандал.

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