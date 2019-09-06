Санду подтвердила — Нэстасе станет кандидатом на пост мэра Кишинева от ACUM

"Думаю, всем ясно, что Андрей Нэстасе является кандидатом от блока ACUM", - заявила премьер-министр.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Премьер-министр Майя Санду, лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) подтвердила, что Андрей Нэстасе, заместитель премьер-министра и лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA), будет единым кандидатом от избирательного блока ACUM на выборах примара Кишинева.

"Думаю, всем ясно, что Андрей Нэстасе является кандидатом от блока ACUM", - сказала премьер-министр в эфире одного из национальных телеканалов.

Ранее Андрей Нэстасе заявил, что (DA) пойдет на выборы в блоке с PAS Майи Санду. На брифинге для прессы Андрей Нэстасе сообщил, что предстоит зарегистрировать избирательный блок ACUM и определить кандидатов на местных выборах и новых парламентских выборах в одномандатных округах.

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Уже шесть кандидатов на пост генерального примара Кишинева подали заявку на участие в предвыборной гонке — Ион Чебан, Руслан Кодряну, Андрей Доникэ, Владимир Арсени, Александру Визир и Александр Плэмэдялэ. Двое из них представляют политические партии, четверо - независимые.

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