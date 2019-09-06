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Зинаида Гречаная встретилась с вице-председателем комитета Госдумы РФ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Зинаида Гречаная и Константин Затулин обсудили вопросы, связанные с мигрантами из Молдовы, которые трудятся в России.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Спикер парламента Зинаида Гречаная встретилась с первым заместителем председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константином Затулиным.

Во встрече также приняли участие посол России в Молдове Олег Васнецов и депутат парламента РМ, член группы дружбы с Россией Владимир Головатюк.

Во время встречи обсудили текущее состояние молдо-российского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной области, а также на уровне парламентов. Гречаная и Затулин договорились возобновить деятельность постоянной комиссии по сотрудничеству между парламентами Молдовы и России.

Константин Затулин высказался за активизацию диалога в регулировании вопросов, связанных с трудящимися-мигрантами.

"Вопросы, связанные с трудовой миграцией, дебюрократизацией процедур для молдавских граждан, работающих в России, очень важны в нашей повестке дня", - сказал вице-председатель комитета Госдумы.

"Поблагодарила Константина Затулина за конструктивную позицию по этому важному вопросу, - написала Зинаида Гречаная в Facebook. — Мы хотим улучшить условия труда в Республике Молдова. В то же время никто не может предотвратить миграцию рабочей силы, поэтому власти Республики Молдова обеспокоены проблемами социальной защиты, условий труда и вопросами, связанными с пребыванием наших граждан в Российской Федерации".

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Теги:
миграция


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