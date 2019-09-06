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Президентура РМ

Важная встреча Додона - как Молдова будет восстанавливать свой имидж в ЕС

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава государства Игорь Додон провел рабочую встречу с председателем Европейской Народной партии Джозефом Долом, который находится с визитом в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Обсуждение внутренней и внешней повестки действий властей Республики Молдова, всестороннее сотрудничество с Европейским Союзом, восстановление имиджа Молдовы перед внешнеполитическими партнерами - эти и другие вопросы обсудил в своей резиденции президент Молдовы Игорь Додон с председателем Европейской Народной партии Джозефом Долом.

Президент Молдовы отметил, что в ходе недавнего визита в Брюссель у него состоялся продуктивный диалог с европейскими официальными лицами. Активизация и углубление двустороннего диалога с ЕС, эффективная имплементация Соглашения об Ассоциации и восстановление имиджа Молдовы крайне важны для нынешнего руководства страны и ее граждан, добавил президент в диалоге с Долом.

О результатах встречи с европейским политиком Додон написал на своей персональной странице в социальной сети Facebook. 

"Поблагодарил европейского политика за личную поддержку нашей страны в ходе мирной передачи власти и преодоления политического кризиса в начале июня нынешнего года. Отметил важность сохранения консенсуса в рамках правящей коалиции и проведения конструктивного диалога между администрацией президента, правительством и парламентом для успешного преодоления рисков и вызовов, с которыми мы сталкиваемся", - написал Додон на своей персональной странице в соцсети.

Глава государства обозначил приоритеты нынешней власти, которые заключаются в реализации программы реформ, в первую очередь, системы юстиции и прокуратуры, в обеспечении энергетической безопасности страны, борьбе с коррупцией по всех сферах и на всех уровнях, осуществлении мер по стимулированию экономики, организации свободных и корректных всеобщих местных выборов, укреплении демократии и правового государства.

"Выразил уверенность в том, что консолидированная позиция президента, парламента и правительства Республики Молдова по внутренней и внешней повестке страны даст новый импульс нашему сотрудничеству с внешними партнерами, включая Европейский парламент", - написал президент.

Кроме того, Додон заявил Долу, что проведение взвешенной внешней политики, сохранение статуса постоянного нейтралитета Молдовы и урегулирование приднестровского конфликта являются базовыми приоритетами, которые обеспечат процветание нашей страны.

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Теги:
Молдова, Игорь Додон, Евросоюз, имидж


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