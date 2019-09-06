Сотрудничество Молдовы и ООН - о чем говорили на встрече Додон с Йенчей

Глава государства Игорь Додо провел рабочую встречу с помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам, укреплению мира и миротворческим операциям Мирославом Йенчей.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Приднестровский вопрос, участие молдавских военнослужащих в миротворческих операциях в мире в рамках ООН, реализация Молдовой взвешенной внешней политики - эти и другие вопросы обсудил президент Игорь Додон с Мирославом Йенчей в пятницу.

Президент отметил, что ООН – это надежный партнер Молдовы, и поблагодарил за помощь, оказываемую международной организацией республике на протяжение двух десятилетий. сотрудничества, направленного на модернизацию и развитие страны.

"Уже много лет Молдова поддерживает повестку Организации по сохранению мира и международной безопасности, обеспечивая отправку молдавских военных для участия в операциях ООН по сохранению мира в различных регионах планеты", - заявил Додон на встрече.

Глава государства поблагодарил ООН за предоставление важной площадки для информирования международного сообщества по вопросу приднестровского урегулирования, в поиске решения реинтеграции страны, основанной на соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

"Выразил надежду на сохранение консенсуса между Россией, США и ЕС по отношению к Молдове, что могло бы послужить моделью возрождения страны при совместной поддержке со стороны глобальных игроков", - уточнил Додон на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Президент пообещал, что его администрация продолжит реализацию взвешенной внешней политики, являющейся ключевым элементом урегулирования проблем, с которыми сталкивается сегодня Молдова.

"Проинформировал высокопоставленного гостя о том, что в третьей декаде сентября приму участие в 74-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где с важнейшей мировой трибуны буду говорить о национальных приоритетах развития страны и об обеспечении безопасности и мира в регионе", - заключил Додон.

Мирослав Йенча приветствовал процессы демократизации в Молдове и заверил главу государства в поддержке во всех областях, представляющих взаимный интерес.

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