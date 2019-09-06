Президент Молдовы Игорь Додон вылетел в Москву с рабочим визитом

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Президенты обсудят текущие вопросы двустороннего сотрудничества.

"Отправляюсь с однодневным рабочим визитом в Москву, где 7 сентября проведу переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Обсудим весь комплекс молдавско-российских отношений, в том числе вопрос поставок природного газа в Республику Молдова и его транзита через Украину", - написал перед вылетом в российскую столицу Додон на своей персональной странице в Facebook.

Главы государств будут говорить о развитии двусторонних торгово-экономических отношений, о приднестровском урегулировании и внешнеполитической повестке нашей страны.

По мнению Додона, газовый вопрос имеет принципиальное значение "в особенности с учетом приближения зимы и нового отопительного сезона".

"Моя задача в качестве президента страны – сделать все для того, чтобы граждане не страдали, чтобы не было повышения тарифов. И я этим очень усердно занимаюсь. Если нужно будет ещё раз поехать с этой целью в Москву – я поеду", - подчеркнул ранее Додон.

Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.

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