Павел Филип стал председателем Демократической партии

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Павел Филип избран новым председателем Демократической партии Молдовы.

За его избрание единогласно проголосовали делегаты IX внеочередного съезда ДПМ, который прошел сегодня в Кишиневе.

Предыдущий председатель Демпартии Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемое им формирование объявило о переходе в оппозицию. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии.

В конце июня все руководство Демпартии подало в отставку, а Павел Филип объявил, что он будет временно осуществлять руководство ДПМ до внеочередного съезда, который наметили на 27 июля. Именно на эту дату было намечено избрание делегатами нового руководства партии, которое затем перенесли на 7 сентября.

Во время подготовки съезда лидер парламентской фракции и почетный председатель Демократической партии Молдовы Дмитрий Дьяков в эфире одного из местных телеканалов заявил, что после 7 сентября у политформирования будет новое руководство, и ДПМ станет партией без Владимира Плахотнюка.

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