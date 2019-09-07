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Встреча Вадима Красносельского с Дереком Хоганом, архивное фото

Лидер Приднестровья обсудил с послом США повестку дня переговоров с Кишиневом

CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
Политика
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Очередные переноворы по приднестровскому урегулированию намечаются в октябре.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обсудил с послом США в Молдове Дереком Хоганом повестку дня переговоров с Кишиневом. 

Владимир Брутер
© Sputnik /
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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Очередная встреча в таком формате намечается в октябре.

Дерек и Красносельский обсудили на встрече вопросы, включенные в повестку встречи обеими сторонами. Речь шла о политике, экономике, культурно-гуманитарных сферах. Условились, что рабочий диалог будет продолжен по мере необходимости, отмечается в сообщении.

По словам Красносельского, все вопросы предлагаемой приднестровской стороной повестки имеют непосредственное отношение к нуждам и интересам граждан.

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"Мы, как и прежде, рассчитываем на конструктив в наших взаимоотношениях. Позиция Приднестровья - это позиция открытости, транспарентности и договороспособности. Мы всегда действуем в интересах людей и считаем это направление приоритетным", - приводит пресс-служба слова Красносельского.

Американский дипломат отметил, что также подготовил ряд вопросов, требующих обсуждения. Хоган напомнил, что США принимают активное участие в переговорном процессе в формате "5+2" и надеются на скорейшее урегулирование по всем имеющимся аспектам.



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