Эксперт: скоро правительству Санду 100 дней — что удалось, а что не удалось

Правительство во главе с Майей Санду скоро отметит 100 дней своей работы. Но уже сейчас ряд экспертов говорят о том, что за минувшие три с небольшим месяца ситуацию не удалось заметно изменить к лучшему.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Министры с трудом представляют, как именно нужно взаимодействовать с общественностью, и не всегда могут объяснить свою политику. Об этом в эфире радио Sputnik Moldova заявил гражданский активист и эксперт по общественной политике Штефан Глигор.

По мнению собеседника, уже пришло то время, когда каждый член правительства должен представить общественности отчет о своей деятельности. Будет правильно, если этот отчет будет состоять из двух частей: определения проблем и поиска решений, хотя это должно было быть сделано уже в течение первого месяца работы.

"На данном этапе мы должны увидеть предварительный отчет по выявленным проблемам, предлагаемым и уже реализованным решениям. Считаю, что у каждого министра должно быть видение развития той области, за которую он отвечает. Это означает, что он должен выйти к общественности с разъяснением своих политик. К сожалению, мы не видим, что у министров есть четкое понимание политики, которую они намерены проводить. Вместо этого мы видим министров, которые демонстрируют лишь элементы политики, недостаточно связанные и цельные", - заявил Глигор.

Эксперт также считает, что министры в нынешнем правительстве должны понять, что обязаны быть более доступными и подавлять свои амбиции. Некоторые из руководителей министерств просто не понимают, что они являются частью политического процесса, полагает гражданский активист.

"Высокомерие и пребывание в зоне комфорта не приносят пользы. Надеюсь, что нынешнее правительство научится объяснять решения, которые оно принимает, особенно если эти решения непопулярны. До сих пор мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда кабмин не мог объяснить решения, имеющие социальные последствия, особенно в экономической сфере. Это наносит ущерб доверию, порождает диссонанс и потерю политического капитала накануне местных выборов", - подчеркнул Штефан Глигор.

Правительство во главе с Майей Санду сформировано 8 июня 2109 года.

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