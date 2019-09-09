Гречаная отправилась в Китай: с кем и о чем будет говорить спикер парламента

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике, где намерена принять участие в восьмом Евро-Азиатском экономическом форуме.
"Во время визита встречусь со своим коллегой - председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, с заместителем премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ху Чуньхуа, губернатором провинции Шаньси, руководством города Шанхая и другими официальными лицами", - написала Гречаная на свой странице в Facebook.
По ее словам, молдавская делегация посетит также компанию Huawei в Пекине.
"Напомню, что Республика Молдова установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой 30 января 1992 года. Между двумя странами подписано 61 соглашение в различных областях", - добавила Гречаная.
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Евро-Азиатский экономический форум - это встреча на высоком уровне и важная платформа для обсуждения вопросов, связанных с информационными технологиями, финансами, экономикой, культурой, наукой, экологией. Мероприятие в этом году пройдет в городе Сиань.
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