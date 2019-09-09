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Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная

Гречаная отправилась в Китай: с кем и о чем будет говорить спикер парламента

© Photo : Пресс-служба парламента / Bizgu Eduard
Политика
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Повестка визита молдавской делегации в КНР включает участие в Евро-Азиатском экономическом форуме, встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, с заместителем премьера и другими чиновниками, а также визит в компанию Huawei.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике, где намерена принять участие в восьмом Евро-Азиатском экономическом форуме.

"Во время визита встречусь со своим коллегой - председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, с заместителем премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ху Чуньхуа, губернатором провинции Шаньси, руководством города Шанхая и другими официальными лицами", - написала Гречаная на свой странице в Facebook.

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© Sputnik / М. Шламович
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По ее словам, молдавская делегация посетит также компанию Huawei в Пекине.

"Напомню, что Республика Молдова установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой 30 января 1992 года. Между двумя странами подписано 61 соглашение в различных областях", - добавила Гречаная.

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Евро-Азиатский экономический форум - это встреча на высоком уровне и важная платформа для обсуждения вопросов, связанных с информационными технологиями, финансами, экономикой, культурой, наукой, экологией. Мероприятие в этом году пройдет в городе Сиань.

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