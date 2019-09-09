Что обсуждала Ирина Влах в Кишиневе: Гагаузию ждут перемены

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с башканом (главой) Гагаузии Ириной Влах.

Как написал глава государства на своей странице в Facebook, в ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития автономии.

Влах сообщила президенту о скором завершении строительства культурно-образовательного комплекса в Чадыр-Лунге, который был построен при поддержке азербайджанского фонда имени Гейдара Алиева. Ожидается, что на торжественную церемонию сдачи объекта в эксплуатацию, которая состоится в конце года, в Молдову приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также башкан проинформировала главу государства о подготовке к заседанию Народного собрания Гагаузии, которое состоится в Комрате 11 сентября. В рамках этой площадки планируется рассмотреть вопрос об утверждении структуры и состава исполкома автономии.

"Ирина Влах предложила восстановить в составе исполкома главное управление налогового администрирования, которое ранее было ликвидировано правительством Демократической партии. Поддержал эту идею и проведу переговоры с правительством о реализации данной инициативы", - написал Додон.

Шла речь и о строительстве нового стадиона в Комрате, под который турецкие партнеры уже готовят площадку. Для начала строительства необходимо освобождение ввозимых строительных материалов от таможенной пошлины.

"Отметил, что на ближайшем заседании парламента фракция Партии социалистов выйдет с соответствующим законопроектом, и я подпишу его в самые сжатые сроки", - заключил Игорь Додон.

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