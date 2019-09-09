Додон: коалиция пока не готова обсуждать статус Приднестровья

К вопросу о политическом урегулировании приднестровской проблемы коалиция может приступить только после того, как справится с пятью-семью стоящими перед ней сейчас вызовами, отметил президент.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. У администрации президента есть позиция по Приднестровью, которая давно разрабатывалась, но обсуждение статуса Приднестровья - следующий этап работы правящей коалиции, которой сначала надо решить другие вопросы. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции журналистам президент Молдовы Игорь Додон.

Глава государства ранее заявлял о разработке администрацией президента Молдовы концепции автономии Приднестровского региона. В свою очередь, премьер Майя Санду сказала в начале сентября, что на политическом уровне пока не обсуждалось ни одного предложения по Приднестровью.

"На данном этапе правящая коалиция не готова обсуждать статус Приднестровья, но это не означает, что у администрации президента нет своей позиции, потому что в последние два года мы с господином Василе Шова ее разрабатывали", - сказал Додон.

По его словам, прошлое правительство под руководством Павла Филипа тоже занималось этой темой.

"Статус и политическое решение – это следующий этап, не тема сегодняшнего дня. Потому что важно, как мы вместе с коалицией пройдем вызовы, которые появляются перед парламентским большинством. У нас будут очень непростые местные выборы, в том числе в Кишиневе. У нас есть реформы, которые мы обязаны внедрить. Это прокуратура, реформа юстиции, налоговая политика, которую мы должны снова обсудить с МВФ. У нас есть проблема энергетики", - добавил президент.

По его словам, правящая коалиция должна справиться с ними в ближайшие месяцы.

"Если мы успешно это преодолеем, если сохраним дальше это парламентское большинство, если будет внешний консенсус, то следующий шаг заключается в том, что мы можем в следующем году добраться и до вопроса о специальном статусе: какая это будет автономия, насколько расширенная. У администрации президента есть позиция, но мы не можем ее высказывать публично, потому что это должна быть общая позиция президента и правительства. Когда мы достигнем соглашения в парламентском большинстве, мы публично об это расскажем ", - заключил Додон.

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Василий Шова ранее в интервью заявил, что еще в 2016 году было заявлено о намерении представить некие базовые параметры модели политического урегулирования.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее сообщил, что на 8-10 октября запланировано заседание в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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