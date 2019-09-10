Визит главы МИДЕИ в Москву: о чем Попеску хочет поговорить с Лавровым

В молдавском внешнеполитическом ведомстве рассказали, какие темы рассчитывает обсудить министр иностранных дел и европейской интеграции республики в России.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску совершит рабочий визит в Россию 11 сентября.

Как пояснили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), в Москве у него запланированы встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими официальными лицами - членами Госдумы и Совета Федерации, а также с представителями диаспоры и гражданского общества.

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В рамках визита "Попеску будет вести дискуссии о конкретных шагах по нормализации двусторонних отношений, путях восстановления политического диалога и торгово-экономического сотрудничества".

В МИДЕИ сообщили, что Попеску намерен вновь поднять "вопрос о выводе российских военных и вывозе боеприпасов с территории Республики Молдова".

О своем визите в сентябре в Россию сообщила и глава молдавского правительства Майя Санду. В августе прорабатывались детали поездки и не исключалась возможность контактов на уровне премьер-министров. Как заявляла ранее Санду, она планирует обсудить вопрос о контракте на поставку российского газа, поговорить об экспорте молдавских товаров в Россию и рассмотреть возможность отказа от ряда тарифных барьеров на категории товаров, которые были введены после подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

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Ранее президент Молдовы Игорь Додон совершил рабочий визит в Москву, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры были достаточно насыщенными. Среди прочего стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, внешнюю политику и приднестровскую тематику. А главный для экономики республики вопрос, — цена на российский газ, — решился для потребителей и предприятий Молдовы благополучно. Повышения тарифа на газ не будет, и не исключено, что в будущем цена может снизиться.

Таким образом, практически все молдавское руководство в первый месяц осени совершит рабочие поездки в Россию.

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