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Встреча президента Молдовы Игоря Додона с главой миссии ОБСЕ в республике Клаусом Нойкирхом

Президент Молдовы обсудил приднестровский вопрос с представителем ОБСЕ

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Глава республики сообщил, что в октябре состоится совещание участников переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2".

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой миссии ОБСЕ в республике Клаусом Нойкирхом вопросы, касающиеся процесса приднестровского урегулирования.

"В частности, говорили о намеченном на октябрь совещании участников переговорного формата "5+2". Рассмотрели перспективы реализации "тактики малых шагов" и мер по укреплению доверия между берегами Днестра до конца текущего года", - отметил глава республики.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, Нойкирх предложил экспертную помощь ОБСЕ для оценки технического состояния складов с боеприпасами в селе Колбасна приднестровского региона, учитывая имеющийся у организации опыт в этом вопросе.

Ранее российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне и выразила готовность предоставить для этого необходимое оборудование. С такой инициативой выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который находился в конце августа с визитом в Кишиневе.

После этого Додон заявлял, что предложение российской стороны по утилизации боеприпасов на складе близ села Колбасна нужно рассмотреть в рамках переговоров в формате "5+2".

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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