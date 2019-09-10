Кишинев и Тирасполь обсудили возможность ремонта моста через Днестр

ТИРАСПОЛЬ, 10 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе по инициативе приднестровской стороны были подведены промежуточные итоги оценки технического состояния моста через Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй, проведенного украинской компанией "Мостпроект". Результаты были озвучены на заседании экспертных групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства.

"На встрече был сделан акцент на необходимости скорейшего ремонта деформационного шва на приднестровской стороне моста через Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья.

Стороны условились также обменяться предложениями относительно механизма документирования в Пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) колесной техники грузопассажирских компаний Приднестровья.

На встрече, в частности, были затронуты вопросы доступа к механизму ПРТС прицепов, транспортных средств, принадлежащих гражданам Приднестровья, проживающим в ряде приднестровских сел на правом берегу Днестра; транспортных средств, принадлежащих гражданам России и Украины, ввезенных после 24 апреля 2018 года.

"Приднестровской стороной вновь была обозначена проблема водительских удостоверений, не позволяющая полноценно участвовать в международном дорожном движении ряду граждан, уже зарегистрировавших свои автомобили в ПРТС", - подчеркнули в МИДе.

Состоялось также обсуждение некоторых технических аспектов деятельности ПРТС, включая переоформление и переоборудование автомобилей с нейтральными номерами.

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