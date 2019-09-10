21:19 10 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD17.86
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.71
Поиск
Открытие моста Гура Быкулуй - Бычок

Кишинев и Тирасполь обсудили возможность ремонта моста через Днестр

© Photo: Facebook / Guvernul Republicii Moldova
Политика
Получить короткую ссылку
18 0 0

Диалог состоялся в рамках встречи экспертных групп сторон молдавско-приднестровского урегулирования.

ТИРАСПОЛЬ, 10 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе по инициативе приднестровской стороны были подведены промежуточные итоги оценки технического состояния моста через Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй, проведенного украинской компанией "Мостпроект". Результаты были озвучены на заседании экспертных групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства.

"На встрече был сделан акцент на необходимости скорейшего ремонта деформационного шва на приднестровской стороне моста через Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья.

Встреча Президента Молдовы Игоря Додона и Вадима Красносельского
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Красносельский рассказал, когда возможна встреча с Додоном

Стороны условились также обменяться предложениями относительно механизма документирования в Пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) колесной техники грузопассажирских компаний Приднестровья.

На встрече, в частности, были затронуты вопросы доступа к механизму ПРТС прицепов, транспортных средств, принадлежащих гражданам Приднестровья, проживающим в ряде приднестровских сел на правом берегу Днестра; транспортных средств, принадлежащих гражданам России и Украины, ввезенных после 24 апреля 2018 года.

"Приднестровской стороной вновь была обозначена проблема водительских удостоверений, не позволяющая полноценно участвовать в международном дорожном движении ряду граждан, уже зарегистрировавших свои автомобили в ПРТС", - подчеркнули в МИДе.

Состоялось также обсуждение некоторых технических аспектов деятельности ПРТС, включая переоформление и переоборудование автомобилей с нейтральными номерами.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Додон о газе, новом коалиционном соглашении и важных визитах
Лидер Приднестровья обсудил с послом США повестку дня переговоров с Кишиневом
У Кишинева и Тирасполя появилась новая тема для переговоров
Теги:
экспертные группы, мост, молдо-приднестровское урегулирование, переговоры, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Идеал женской красоты Девушки Гибсона, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном
Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин
Крупнейший круизный лайнер зашел в порт Владивостока
Самый большой круизный лайнер - в акватории Владивостока
Обеспечение питьевой водой в Молдове
На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться