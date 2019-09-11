Санду: местные выборы в Молдове станут своеобразным экзаменом

На заседании кабинета министров республики премьер-министр Майя Санду обратилась к сотрудникам и руководителям государственных ведомств и выразила свою точку зрения на то, как должен проходить избирательный процесс в Молдове в рамках всеобщих местных выборов 20 октября.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Правительство Молдовы должно хорошо подготовиться к местным выборам, а госучреждения должны исключить всякие намеки на использование политиками административного ресурса в рамках их проведения. С таким заявлением выступила на заседании правительства в среду премьер-министр Майя Санду.

"Для нас эти выборы станут своеобразным экзаменом на степень Бакалавра. Насколько свободными будут эти выборы без использования административного ресурса – настолько нам удастся показать нашу политическую зрелость", - уточнила глава кабмина.

Чиновница призвала Агентство публичных услуг, предприятия "Почта Молдовы" и "Молдтелеком", другие государственные ведомства и представителей СМИ сообщать о любых нарушениях, связанных с попытками использования административного ресурса в рамках избирательной компании и во время электорального процесса.

"Любая попытка использовать админресурс на этих выборах будет наказывать жестко. Выборы должны быть свободными и прозрачными", - уточнила Санду.

ЦИК утвердил создание 35 окружных советов для местных выборов>>>

В Молдове 19 августа официально началась предвыборная кампания на всеобщих местных выборах. Каждый из кандидатов на местных выборах может вести ее с момента регистрации в ЦИК. Заявки на регистрацию в качестве кандидатов на выборах можно подавать в Центризбирком до 19 сентября включительно.

Кроме того, в день проведения местных выборов состоятся и новые парламентские выборы в четырех одномандатных округах: №48 - Слободзия, Бендеры, Тирасполь (сложил полномочия депутат Виорел Мельник), №50 - Восточная Европа (Майя Санду назначена премьер-министром), №33 - Кодру, Дурлешты, Сынжера, Бэчой и Трушены (Андрей Нэстасе назначен министром внутренних дел), и №17 в Ниспоренах (сложил полномочия депутат Владимир Плахотнюк).

Регистрация кандидатов в указанных одномандатных округах и сбор подписей в поддержку кандидатов начались 21 августа. Всеобщие местные выборы пройдут в Молдове 20 октября.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK