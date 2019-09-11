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Памятник Суворову на центральной площади Тирасполя

Стало известно, когда Кишинев и Тирасполь сядут за стол переговоров

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Между участниками приднестровского урегулирования накопилось много насущных вопросов.

ТИРАСПОЛЬ, 11 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Встреча представителей по политическим вопросам от Кишинева и Тирасполя Василия Шовы и Виталия Игнатьева состоится в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе 12 сентября. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Приднестровья.

"В ходе предстоящей дискуссии приднестровская сторона намерена обсудить широкий комплекс актуальных вопросов в диалоге между Тирасполем и Кишиневом с особым акцентом на необходимости скорейшего разрешения проблем в банковской сфере", - подчеркнули в сообщении ведомства.

Президент Молдовы Игорь Додон, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон рассказал, когда состоятся переговоры в формате "5+2"

Как писал Sputnik ранее, лидер Приднестровья Вадим Красносельский на пресс-конференции в конце августа, на которой подводились промежуточные итоги года, озвучил вероятную дату встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном. Предположительно диалог должен состояться уже в сентябре.

Додон в этот же день анонсировал примерное время проведения заседания в формате "5+2", в котором Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели. Совещание участников переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" намечено на 8-10 октября.

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Теги:
молдо-приднестровское урегулирование, переговоры, Приднестровье


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