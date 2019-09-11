Что заявили Лавров и Попеску по вопросу утилизации боеприпасов в Колбасне

Проблематика приднестровского урегулирования и взаимодействие Москвы и Кишинева по этому вопросу, результативность переговорного формата "5+2", утилизация боеприпасов на складах в Левобережье Днестра обсуждали руководители МИД России и Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Тема приднестровского урегулирования и возможность начала утилизации боеприпасов на складе близ села Колбасна на Левом берегу Днестра стала одной из центральных на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его молдавского коллеги Нику Попеску.

Важность диалога в формате "5+2"

Глава российского МИД, подтвердил "готовность РФ продолжать выполнять функции посредника на переговорах, гаранта достигаемых договоренностей с целью претворения в жизнь и дальнейшего развития тех решений, которые достигаются между Кишиневом и Тирасполем в рамках укрепления мер доверия и продвижения к всеобъемлющему жизнеспособному урегулированию на Днестре".

"Мы приветствуем намеченное на октябрь возобновление официальных встреч в переговорном в формате "5+2". Считаем, что такие встречи должны быть более частыми, более регулярными, как об этом и договаривались, когда этот формат учреждался", - отметил Лавров.

Руководитель министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы отметил "важную роль, которую играет Российская Федерация наряду с другими посредниками, а также наблюдателями в переговорном формате "5+2".

По словам Попеску, "Кишинев рассчитывает на поддержку РФ в усилиях по нахождению жизнеспособного политического решения приднестровской проблемы на основе уважения, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова".

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"Хочу еще раз подтвердить интерес Республики Молдова к развитию двустороннего диалога и нормализации наших отношений", - добавил Попеску.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Утилизация боеприпасов в Колбасне

Лавров прокомментировал предложение, озвученное министром обороны России Сергеем Шойгу в рамках его визита в Кишинев в конце августа, о готовности Москвы начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне и предоставить для этого необходимое оборудование.

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"Важно, что и президент Республики Молдова, и господин (Вадим) Красносельский (лидер Приднестровья – ред.) поддержали предложение министра Шойгу об утилизации тех боеприпасов, срок годности хранения которых истек или истекает", - сказал глава МИД России.

Он отметил, что на складах в Колбасне хранятся около 20 тысяч боеприпасов. Руководитель внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что эта очень серьезная тема, которая подробно обсуждалась на встрече глав МИД России и Молдовы в среду.

"Это боеприпасы, которые были на вооружении российских войск, находившихся там в составе 14-й армии. Часть была свезена из Европы, когда оттуда выводились советские войска. Группа российских войск, которые сейчас на базе 14-й армии там находятся и смешанные, совместные миротворческие силы, где также находятся российские военнослужащие, - это очень важный компонент сохраняющегося мира в Приднестровье после того, как усилиями наших военных кровопролитие 25 лет назад было остановлено", - подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел России сказал, что с тех не прозвучало ни одного выстрела.

"Жизнь доказывает однозначно, что это является неотъемлемой частью тех усилий, которые мы предпринимаем, чтобы урегулировать приднестровскую проблему в рамках территориальной целостности Молдовы, в рамках нейтральной Молдовы при согласовании особого статуса Приднестровья", - сказал Лавров.

Почему вывоз боеприпасов был приостановлен

Глава МИД России напомнил, что процесс политического урегулирования был весьма и весьма активен и развивался в направлении заключения договоренности (а было это в 2003 году), именно тогда приднестровское руководство дало согласие на начало вывоза этих боеприпасов. Тогда из Приднестровья транспортировали более половины хранящегося вооружения.

"Но как только тогдашнее молдавское руководство отказалось от уже парафированного соглашения под давлением, как мы теперь уже точно знаем Евросоюза, тогда приднестровцы сказали, что в этой ситуации (ситуации, когда развалилось все то, о чем договаривались длительный период) они не могут поддержать окончательный вывоз тех боеприпасов, которые оставались на складах в Колбасне", - отметил Лавров.

Особенности вопроса утилизации оборудования

Глава МИД РФ пояснил, что, учитывая аспекты безопасности, сейчас министр обороны России предложил те боеприпасы, срок хранения которых истек, утилизировать.

"Мы сегодня передали нашим коллегам оценки тех действий, которые необходимо предпринять в этой связи – это и доставка соответствующего оборудования, и направление специалистов, определение источников финансирования, заключение контрактов. Все это должно делаться, конечно, с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены в вооруженных силах РФ. По-другому ничего не получится", - заявил Лавров.

Глава МИД России отметил, что подготовительные работы займут по срокам где-то год с небольшим. "Для того, чтобы все это решать непосредственно уже на бумаге – готовить конкретные действия, необходимы контакты по линии военных. Мы к таким контактам готовы", - добавил руководитель внешнеполитического ведомства РФ.

Кишинев приветствует позицию Москвы

Попеску подчеркнул, что МИДЕИ "приветствует готовность Российской Федерации возобновить диалог относительно вывоза и утилизации боеприпасов, которые хранятся на военных складах в селе Колбасна".

"Предлагаем также обсудить этот вопрос в ближайшее время и в двустороннем формате, и с привлечением международных партнеров, в том числе ОБСЕ", - подчеркнул министр.

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По его словам, Кишинев "готов и желает прогресса в этом вопросе с максимальной быстротой – чтобы мы как можно быстрее решили эту проблему".

"Исходим из того, что это вооружение РФ, и в момент, когда Россия решила сделать прогресс в этом вопросе, ни у кого не может быть права вето, ни права замедления этого процесса, потому что это соответствует тем основам, на которых базируются молдавско-российские отношения", - подчеркнул Попеску.

Подход Кишинева к Приднестровью не изменился

Молдавский чиновник считает, что нет никаких противоречий между принципами внешней политики, которые стоят в основе соглашения нынешнего парламентского большинства (ПСРМ и блока ACUM), и тем, что республика всегда выступала за активную дипломатию, цель которой – решение приднестровской проблемы, основываясь на принципах суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

"Все это остается. Нет изменений в нашем подходе к Приднестровью. И мы, безусловно, хотим достичь каких-нибудь результатов и в этом направлении", добавил глава МИДЕИ.

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Он вновь отметил, что российское военное присутствие в приднестровском регионе противоречит закрепленному в Конституции Молдовы принципу нейтралитета и подчеркнул, что "вывод российских войск остается одним из важнейших приоритетов для республики".

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