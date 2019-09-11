"Сверка часов" в рамках визита в Москву: итоги переговоров Попеску и Лаврова

Возможности для активизации двусторонних отношений, проблемы торгово-экономического плана, а также вопросы, касающиеся переговоров по соглашению о пенсионном обеспечении и по пакету документов в миграционной сфере: о чем еще шла речь на переговорах Попеску и Лаврова, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik, Алена Матвеева. Тон переговоров руководителей МИД России Сергея Лаврова и его молдавского коллеги Нику Попеску сложился хороший, а сами дискуссии оказались своевременными и прошли в доверительной обстановке. Такую оценку совместному диалогу дали главы внешнеполитических ведомств обеих стран.

К слову, это первый визит в Москву министра иностранных дел и европейской интеграции республики после формирования в Молдове коалиционного правительства в июне этого года. До этого Попеску побывал в Брюсселе, Бухаресте и Киеве.

В российском МИДе накануне визита молдавского чиновника и его встречи с Лавровым заявили, что главам двух внешнеполитических ведомств " предстоит "сверить часы" по всей повестке двусторонних отношений и актуализировать ее на основе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года".

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Настроения переговорщиков

Лавров начал свой спич в рамках совместной пресс-конференции по итогам беседы с Попеску со слов, "это были хорошие, деловые переговоры".

"У нас общее мнение, что последние внутриполитические процессы в Республике Молдова открывают возможности для активизации двусторонних отношений. Господин Попеску подчеркнул, что новое правительство республики заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией", - заявил глава МИД России.

Он обратил внимание, что подобные заявления прозвучали и от молдавского премьера Майи Санду.

"Мы приветствуем такой настрой и готовы отвечать взаимностью, готовы к совместному поиску решений тех вопросов, которые накопились, и готовы их решать, опираясь на очень хорошую базу, – договор о дружбе и сотрудничестве 2001 года, который в полной мере сохраняет свою актуальность", - отметил Лавров.

© Sputnik / Валерий Мельников Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах со своим молдавским коллегой Нику Попеску

Попеску подчеркнул, что переговоры прошли в деловой и доверительной обстановке и позволили предметно обговорить двустороннюю повестку дня, а также наметить ряд практических шагов по активизации межправительственного диалога.

"Последние годы были непростыми для молдавско-российских отношений. Мы прошли через период определенного недопонимания и зачастую разных подходов к не решенным проблемам. Этих проблем, к сожалению, накопилось немало", - отметил министр.

По его словам, он рассматривает свой визит, как начало совместной работы по нормализации отношений между Россией и Молдовой.

"Это одно из важнейшей направлений внешнеполитический деятельности правительства республики", - подчеркнул Попеску.

© Sputnik / Валерий Мельников Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым

Торговля и экономика

Как считает глава МИД России, в торгово-экономическом плане у двух стран накопилось немало проблем. Он напомнил о выполнении ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, которые, прежде всего, касаются упрощения доступа на российский рынок молдавской плодовоовощной и винодельческой продукции. В том числе, и в результате этих шагов отмечен рост товарооборота между двумя странами.

Лавров обратил внимание на то, что порядка 70 регионов Российской Федерации вовлечены в сотрудничество с молдавскими партнерами, которые занимаются торгово-экономическими и гуманитарными проблемами.

"Рассчитываем, что пути дальнейшего развития наших хозяйственных связей будут предметно обсуждены на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое после почти трехлетнего перерыва соберется на следующей неделе. До конца сентября состоится уже в Москве второй деловой российско-молдавских форум", - сказал он.

Министр иностранных дел России считает, что необходимо поощрять такие связи между предпринимателями двух стран. По его мнению, "это тоже очень полезно для нащупывания развязок имеющихся проблем".

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По мнению руководителя министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы, "нынешнее положение двусторонних торгово-экономических связей не отвечает ни интересам наших стран, ни нашим возможностям".

"Высказал нашу позицию относительно необходимости отмены всех существующих барьеров и ограничений по доступу молдавской продукции на российский рынок. Тем более, что обе страны участвуют в созданной в СНГ Зоне свободной торговли", - отметил Попеску.

Он обратил внимание, что участие Молдовы в Зоне свободной торговли в рамках СНГ и Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС не противоречат друг-другу.

Дипломатические отношения и внешняя политика

Глава внешнеполитического ведомства России обратил внимание, что в ходе переговоров стороны договорились активизировать и поставить на более регулярную основу контакты между дипломатическими службами двух стран.

"Мы предложили возобновить практику двухлетних планов консультаций между министерствами иностранных дел", - подчеркнул Лавров.

Наряду с двусторонней повесткой дня министры обменялись мнениями по ряду вопросов международного и регионального взаимодействия в ООН, ОБСЕ, ЧЭС и в других многосторонних структурах, а также в СНГ и ЕАЭС.

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"Подтвердили нашим молдавским коллегам, что приоритетом Российской Федерации в двусторонних отношениях остаются: поддержка государственности Республики Молдова, поддержка ее внеблокового статуса, поддержка усилий руководства страны по обеспечению внутриполитической стабильности и по упрочению межэтнического согласия", - заявил Лавров.

По его мнению, именно в таких условиях можно максимально эффективно развивать разноплановые российско-молдавские связи на основе прагматизма и взаимной выгоды.

Глава МИД России отметил, что в целом переговоры оказались весьма современными. "Надеюсь, что впредь наши министерства будут работать более ритмично и с достаточной регулярностью. Поскольку проблемы есть, и мы о них сегодня подробно говорили, и важно, чтобы внешнеполитические ведомства обеспечивали скоординированный подход отраслевых ведомств к нашей совместной работе", - добавил Лавров.

Пенсии, мигранты и новые проекты

Отдельной темой разговора стала культурно-гуманитарная тематика, в частности: наращивание обмена опытом, углубление сотрудничества в образовательной, информационной областях и так далее.

По словам главы МИД России, достигнута договоренность придать дополнительный импульс переговорам по соглашению о пенсионном обеспечении и по пакету документов в миграционной сфере.

"Мы предложили, и наши коллеги обещали рассмотреть эту инициативу, – возобновить практику подписания трехгодичных программ гуманитарного и культурного сотрудничества", - отметил Лавров.

Как подчеркнул Попеску, необходимо защищать интересы как граждан России, так и Молдовы.

"Собираемся возобновить работу над проектами ряда двусторонних соглашений в области трудовой миграции, обеспечения пенсиями, реадмиссии, взаимного признания документов об образовании, конвертации водительских прав и так далее", - отметил глава МИДЕИ.

© Sputnik / Эдуард Песов Встреча глав МИД России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску

Молдавская сторона также предложила новые инициативы социального характера. В частности, Попеску высказался относительно предметного разговора о снижении тарифов на роуминг между Россией и Молдовой.

Приднестровское урегулирование стало отдельной темой переговоров Лаврова и Попеску. Подробности можно почитать здесь.

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