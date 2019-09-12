Хотим нормального диалога с Россией: Попеску рассказал об итогах визита в Москву

Министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску рассказал о результатах первого официального визита в Российскую Федерацию.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Восстановление двустороннего диалога и полноценных экономических связей с Россией соответствует интересам Республики Молдова. Об этом заявил глава МИДЕИ Нику Попеску на брифинге, посвященном итогам его визитов в Киев и в Москву.

"Хотим нормализовать диалог с Россией", — сказал Попеску, заявив, что восстановление в полном объеме двусторонних связей с РФ прямо соотносится с важными приоритетами правительства Молдовы.

"Мы обсудили деблокирование и перезапуск наших экономических отношений. В прошлом году только 8% нашего экспорта пришлось на Российскую Федерацию. Мы хотим вернуться к двусторонним торговым отношениям с Россией на основе соглашения о свободной торговле, подписанного в рамках СНГ в 2012 году, без каких-либо ограничений ", — сказал Попеску, подчеркнув, что это соглашение не противоречит условиям договора об ассоциации с Европейским союзом и договору о зоне свободной торговли DCFTA.

"Мы верим, что экспорт Молдовы в Россию вырастет, и убеждены, что это важно для наших граждан. Рост экспорта в РФ означает рост зарплат, увеличение числа рабочих мест, для нас это важные приоритеты", — заявил министр.

По сообщению главы МИДЕИ, в Москве также обсуждались пути решения проблем граждан Молдовы, которые живут и работают в России — вопросы социальных гарантий, развития национальной культуры и образования на родном языке, взаимного признания дипломов и водительских прав, другие важные вопросы.

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В ходе визита в Москву были обсуждены и вопросы приднестровского урегулирования.

"Состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах в этом направлении, — сообщил Попеску. — Обсуждалась тема вывоза и утилизации вооружений, складированных в Колбасне, нам было предоставлены детали о планах в этом отношении".

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