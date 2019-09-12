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Город Тирасполь

К чему пришли Кишинев и Тирасполь в переговорах по банковской проблеме

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Отдельное внимание на встрече политпредставителей обеих сторон переговоров было уделено вопросам, связанным с закрытием корреспондентских счетов экономических агентов Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 12 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. На 16 сентября запланировано заседание экспертной подгруппы по банковскому взаимодействию. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев после встречи со своим визави, представителем по политическим вопросам от Кишинева Василием Шовой. Диалог состоялся в офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе, сообщили в прес-службе приднестровского МИДа.

"Нам гарантировали, что приедут представители Национального банка Молдовы, который является регулятором. Я надеюсь, что приднестровским и молдавским специалистам удастся прийти к общему знаменателю", – заявил Игнатьев.

По словам приднестровского дипломата, между двумя берегами Днестра есть существенные различия даже в данных по количеству действующих счетов. По информации Приднестровского Республиканского Банка, который выдает разрешения на открытие подобных счетов на территории Молдовы, таких предприятий всего 25.

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"Как утверждает молдавская сторона, их сотни. При этом молдавские банки апеллируют к обвинениям в финансировании терроризма, что не выдерживает никакой критики. В этой связи отрадно, что международные партнеры понимают крайне оперативный и острый характер проблемы. Ее необходимо решать скорейшим образом", – подчеркнул он.

Стороны обсудили и другие актуальные вопросы, в том числе инциденты в сфере землепользования в Дубоссарском районе. Как отметил Игнатьев, молдавская сторона гарантировала, что юридические лица РМ не будут проводить никаких работ до момента, пока компетентные специалисты сторон не проведут необходимые измерения конкретного земельного участка.

В дискуссии были подняты также вопросы телекоммуникаций, механизма участия автотранспорта Приднестровья в международном дорожном движении, уголовных дел в рамках неурегулированного политического конфликта между сторонами.

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Теги:
счета, политпредставители, молдо-приднестровское урегулирование, переговоры, банки, Приднестровье


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