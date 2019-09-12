Спецпредставитель Украины побывал в Кишиневе и Тирасполе: о чем шел разговор

Дискуссии с вице-премьером Молдовы, госсекретарем МИДЕИ, лидером Приднестровья и другими официальными лицами – такова повестка визита в республику Виктора Крыжановского.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский обсудил с вице-премьером Василием Шовой и госсекретарем министерства иностранных дел и евроинтеграции Татьяной Молчан текущую ситуацию в переговорном процессе. Об этом сообщили в четверг в посольстве Украины в Молдове.

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Крыжановский провел встречи в Кишиневе и в Тирасполе 11 и 12 сентября.

"В ходе встреч с вице-премьером по вопросам реинтеграции Василием Шовой и госсекретарем министерства иностранных дел и евроинтеграции Татьяной Молчан обсуждена текущая ситуация в переговорном процессе, тематика вывоза и утилизации устаревших боеприпасов со складов в селе Колбасна, отмечена необходимость перехода к рассмотрению вопросов безопасности и политических аспектов урегулирования", - говорится в сообщении.

В Тирасполе Крыжановский провел дискуссию с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и представителем по политическим вопросам Виталием Игнатьевым.

"Заверил их, что новая власть Украины заинтересована в продолжении конструктивного диалога по вопросам приднестровского урегулирования и достижении ощутимых результатов по актуальным вопросам повестки дня", - добавили в диппредставительстве.

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Кроме того, в рамках визита состоялись встречи Крыжановского с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом, руководителем делегации ЕС в РМ Петером Михалко и послом США в Молдове Дереком Хоганом.

"Собеседники отметили важность реализации Кишиневом и Тирасполем до конца 2019 договоренностей, достигнутых в рамках переговоров в формате "5+2", в частности пакета "Берлин плюс", а также возобновления в 2020 году политической составляющей переговоров", - заключили в посольстве.

В свою очередь, в представительстве ОБСЕ в Молдове сообщили, что в четверг в Тирасполе состоялась дискуссия представителей по политическим вопросам Кишинева и Тирасполя в формате "1+1" Василия Шова и Виталия Игнатьева.

"Обсуждались вопросы, касающиеся банковской системы, свободы передвижения, дорожного и железнодорожного транспорта. Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх призвал стороны продолжить конструктивный диалог, который приведет к продуктивной встрече в формате "5+2" в Братиславе 9-10 октября", - говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Молдове.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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